The Last of Us 2: svelata la possibile prima data di uscita della nuova stagione?

Arrivano le prime indiscrezioni che riguardano la data d’uscita della seconda stagione di The Last of Us, serie adattata dalla saga videoludica e che è stata capace di riscuotere un enorme successo tanto tra la critica quanto tra gli spettatori televisivi. Stando ad un noto insider, il secondo capitolo potrebbe debuttare nei primi mesi del 2025.

Dopo aver riportato le parole di Pedro Pascal a proposito di The Last of Us 2, torniamo ad occuparci della trasposizione targata HBO e pubblicata in Italia su Sky Atlantic per condividere il rumor pubblicato da un esperto che, nel corso del tempo, ha saputo costruirsi una certa reputazione e affidabilità.

Daniel Richtman ha infatti annunciato sul proprio Patreon che i nuovi episodi potrebbero uscire già a marzo o aprile 2025, a poco più di due anni dal debutto dello show.

Ricordiamo che The Last of Us segue le vicende di Joel e di Ellie nel loro viaggio all’interno di un mondo post-apocalittico e in cui gli uomini sono stati infettati da un fungo che ha devastato la società rendendoli simili a zombie.

La prima stagione è stata in grado di stupire i fan dei videogiochi e gli addetti ai lavori dell’industria hollywoodiana dominando nella stagione dei premi e portando a casa candidature e vittorie in ogni ambito tecnico e narrativo.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più concreto e ufficiale, di avere degli assaggi dal set e di vedere i primi materiali promozionali, vi lasciamo alla nostra recensione di The Last of Us.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (4K UHD) è uno dei più venduti di oggi.