The Last of Us 2, svelati i registi dei nuovi episodi della serie HBO!

Il cast di The Last of Us 2 è quasi al completo: un anticipo di chi darà vita ai nuovi personaggi che Ellie troverà lungo la sua strada ma fino ad ora non erano stati rivelati ancora i registi della seconda stagione dello show HBO. Adesso abbiamo i nomi.

Saranno Mark Mylod, Nina Lopez-Corrado, Stephen Williams, Kate Herron e Peter Hoar a dirigere i nuovi episodi dell'adattamento televisivo del popolare videogame. Mark Mylod ha appena alzato in cielo la statuina come miglior regista in una serie drammatica agli Emmy per Succession mentre Nina Lopez-Corrado ha diretto il legal drama Perry Mason. Williams proviene dall'universo dei supereroi con Watchmen, ma il suo nome tra i registi di Westworld e Lost, seguito da Kate Herron alla regia di sei episodi della prima stagione dello show Marvel Loki. Riconfermato nel futuro post-apocalittico pieno di infetti urlanti Peter Hoar che ha già diretto l'emozionante episodio "Longo, Longo Time".

Che sfumature caratterizzeranno la seconda stagione dello show HBO? Adesso che Ellie e Joel sono più uniti che mai, si affaccia su di loro l'ombra e il peso delle bugie del personaggio di Pedro Pascal si fa sentire. Il tema della vendetta è preponderante nel videogame di The Last of Us e sarebbe difficile non seguire questo drammatico percorso anche nella seconda parte della serie TV.

La produzione di The Last of Us 2 scalda i motori!