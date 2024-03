The Last of Us 2, tornerà anche il misterioso personaggio di Josh Brener?

Nella prima stagione di The Last of Us, l'attore Josh Brener ha interpretato Murray, un misterioso conduttore tv, che potrebbe tornare anche nella seconda stagione della serie televisiva di HBO ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann, che adatta il famoso videogioco sviluppato da Naughty Dog ben undici anni fa.

A rispondere alla domanda su un eventuale ritorno del personaggio nei nuovi episodi è proprio Brener a Deadline:"Sta a Craig Mazin! Mia moglie gli ha detto di recente che i miei genitori sono entusiasti di come tornerà nella seconda stagione e Craig le ha risposto '...No!'".



La seconda stagione di The Last of Us è attualmente in produzione e del suo personaggio ha parlato al Sundance Film Festival Pedro Pascal:"Si discosta dal gioco? È una buona domanda. Penso che troveranno sempre modi per costruire sull'incredibile materiale di origine che hanno e sorprenderci con il modo in cui possono usare quel materiale in un formato diverso come una serie televisiva. Ma non vorrei rovinarlo a nessuno e la verità è che non ho ancora tutte le informazioni". Nel frattempo, è stato diffuso un nuovo video dal set di The Last of Us 2.

Pedro Pascal tornerà nei nuovi episodi con Bella Ramsey, Nick Offerman, Anna Torv, Nico Parker, Storm Reid, Murray Bartlett e Melanie Lynskey.



In attesa di avere ulteriori notizie sulla seconda stagione non perdetevi la nostra recensione della prima stagione di The Last of Us.