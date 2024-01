The Last of Us 2, torneranno Bill e Frank? Nick Offerman lancia indizi

Mentre The Last of Us trionfa ai Creative Arts Emmys, ci si chiede se nella seconda stagione della serie torneranno Bill e Frank, due dei personaggi più amati del primo capitolo dello show. A parlarne è Nick Offerman.

In un'intervista in seguito al premio di per Migliore Guest Star in una serie drammatica, Nick Offerman ha risposto (con grande ironia) ad una domanda riguardo al ritorno dei due personaggi: "Oh, bella domanda, ma dovrei chiederla a qualcuno con un grado di retribuzione più alto del mio. Sicuramente è stato proposto. Credo che abbiamo proposto un'intera mini-serie di un prequel delle loro vite prima che si incontrassero. Potrebbe essere un musical. Non siamo a corto di idee. Vedremo che cosa ci proporranno Craig [Mazin] e Neil [Druckmann]",.

Ma lui sarebbe interessato a tornare? "Oh certo. Questa volta sono stato fortunato. Avevano bisogno di uno che sapesse usare la pala. Tre di noi a Hollywood, Harrison Ford ha detto di no e Jane Lynch non era disponibile", ha continuato l'attore, mantenendo la sua ironia caratteristica.

La puntata 4, incentrata sulla coppia, fece piangere a dirotto persino gli autori di The Last of Us. Tale commozione era nata già dall'audizione di uno dei due interpreti, Murray Bartlett (Frank in TLOU): "Murray è stato così gentile da fare un'audizione per noi, e quell'aggiunta ci ha commosso fino alle lacrime. È stato così bello. Cercavamo un personaggio molto specifico, che avesse passione per la vita e che fosse un bell'uomo che facesse sentire Bill molto insicuro, con Murray lo avesse in pugno. [E Murray ne era in grado.] Per Bill, l'idea di Craig è stata quella di rivolgersi a Nick Offerman. L'idea mi ha entusiasmato per l'interpretazione di Nick in Devs; mi sembrava che fosse la cosa migliore in quella serie. Ogni volta che era sullo schermo, rubava la scena ed era così affascinante in un ruolo serio. E poi immaginare che facesse qualcosa di diverso da quello che gli abbiamo visto fare di solito è stato davvero eccitante", dichiarava Neil Druckmann qualche tempo fa.