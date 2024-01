The Last of Us 2, tranquilli: l'infortunio di Pedro Pascal non rallenterà le riprese

Alla cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2024, Pedro Pascal si è presentato con un evidente fasciatura al braccio che gli pendeva dal collo. L'attore si è infatti infortunato al braccio dopo un incidente domestico e questo ha preoccupato non poco i fan di The Last of Us, visto che le riprese della seconda stagione partiranno il mese prossimo.

Niente paura però: l'infortunio di Pascal non dovrebbe ritardare la produzione della seconda stagione, che dovrebbe iniziare il mese prossimo per un arrivo previsto in streaming su HBO nel 2025.

Come ha spiegato lo stesso attore a Variety, Pascal è stato vittima di una caduta dalle scale a casa della sua famiglia e al momento è in attesa di ricevere un intervento chirurgico alla fine del mese. L'intervento non è di quelli più invasivi e l'attore dovrebbe essere in grado di presentarsi sul set della seconda stagione di The Last of Us nei tempi previsti dalla produzione.

Già una prima volta le riprese di The Last of Us 2 erano state posticipate proprio per permettere a Pascal di terminare la produzione de Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, in cui condividerà lo schermo con Paul Mescal, Denzel Washington e tanti altri attori di primo piano. Dopodiché, dovrebbe arrivare la conferma del casting di Pascal nei panni di Reed Richards per il nuovo reboot dei Fantastici 4 prodotto dai Marvel Studios.

Basato sul videogioco di Naughty Dog, The Last of Us si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pascal) è un sopravvissuto che è stato incaricato di portare Ellie (Bella Ramsey), apparentemente immune dal fungo che ha infestato l'umanità, fuori da una zona di quarantena opprimente.

La serie è stata rinnovata dopo aver ottenuto la seconda più grande première dai tempi del debutto di Boardwalk Empire nel 2010. Il dramma nato dalla penna dell'autore di Chernobyl, Craig Mazin, e da Neil Druckmann, ha ottenuto 8 vittorie agli Emmy durante le cerimonie Creative Arts del fine settimana scorso, tra cui due per Outstanding Guest Actors (Nick Offerman e Storm Reid).

La serie è in lizza per la categoria Outstanding Drama Series (serie drammatica), mentre Pascal, insieme alla sua partner Bella Ramsey, concorre nelle categorie degli attori.