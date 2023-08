The Last of Us 2 sarà una trilogia? 'Potremmo fare tre stagioni, o quattro o cinque'

Mentre online proseguono le indiscrezioni sul nome dell'attrice scelta per il ruolo di Abby in The Last of Us: Parte Due, nuove dichiarazioni del co-showrunner della serie tv HBO Craig Mazin potrebbero aver anticipato il futuro della saga sia in tv che su console Playstation.

Come saprete, la seconda stagione di The Last of Us era in fase di sviluppo prima dei vari scioperi di Hollywood, ed è già stato confermato che i prossimi episodi della serie HBO adatteranno il pluripremiato videogame The Last of Us: Part II. In precedenza era stato anticipato che HBO avrebbe utilizzato più di una stagione per rendere giustizia alla lunga storia del videogioco di Neil Druckmann e portarlo sul piccolo schermo in live-action con il massimo della fedeltà, lasciando intendere che The Last of Us sarebbe andata avanti fino ad una terza stagione solo per coprire tutti gli eventi del secondo capitolo del gioco.

Ora però, grazie ad una nuova intervista concessa a The Hollywood Reporter, il co-showrunner della serie tv Craig Mazin ha anticipato che The Last of Us durerà un minimo di 4 stagioni, con la possibilità di spingersi fino ad una quinta stagione qualora la storia dovesse renderlo necessario. "Non si sa mai" ha detto l'autore. "The Last of Us potrebbe finire con tre stagioni oppure arrivare a cinque. Quattro stagioni al momento ci sembrano un buon numero. Alcune stagioni, a causa della storia che stiamo raccontando, avranno bisogno di meno episodi e altre stagioni invece avranno bisogno di un numero maggiore di puntate. Non so se una stagione avrà effettivamente la stessa quantità di episodi della precedente. Ma, comunque, i numeri non sono importanti. Ciò che è importante è che, quando il pubblico arriverà alla fine di una stagione, si sentirà soddisfatto."

Dato che al momento non esiste un terzo videogame di The Last of Us, e i creatori della serie hanno annunciato di non voler spingersi oltre la storia raccontata dai videogame, molti pensavano che la serie si sarebbe fermata a tre stagioni, ma a quanto pare non sarà così. La seconda stagione di The Last of Us dovrebbe uscire nel 2025, a seconda della durata degli scioperi.