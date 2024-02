The Last of Us 2, ora è ufficiale: Catherine O'Hara farà parte del cast!

HBO ci ha presentato nelle scorse settimane i principali protagonisti della seconda stagione di The Last of Us: la serie, però, non potrà certo contare soltanto su Ellie, Dina, Abby e Jesse, e proprio sul fronte dei comprimari di quest'ultimi promette di riservarci quindi ancora un po' di sorprese in termini di casting.

In questo caso, certo, di sorpresa non è forse lecito parlare: già nei giorni scorsi vi avevamo infatti anticipato il possibile ingresso di Catherine O'Hara nel cast di questa seconda stagione dello show con Pedro Pascal e Bella Ramsey, ma solo pochi minuti fa la cosa è stata ufficializzata dai post pubblicati dalla produzione tramite i profili ufficiali della serie.

Il post del profilo Instagram di The Last of Us si limita, però, a comunicarci in via ufficiale l'ingaggio della star di Mamma, ho Perso l'Aereo e Beetlejuice, senza scendere in dettagli per quanto riguarda il ruolo nel quale la vedremo: se le voci dovessero rivelarsi esatte, però, si tratterà di un personaggio inedito e non presente, quindi, nei due capitoli dell'amatissimo videogioco targato Naughty Dog. Un'aggiunta, in ogni caso, di assoluto livello a un cast che può già vantare una base solidissima: attori a parte, intanto, ecco quali registi si occuperanno dei nuovi episodi di The Last of Us.