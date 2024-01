The Last of Us 2, ufficiale: questi due personaggi non torneranno nei nuovi episodi

Dopo aver fatto incetta di nomination alla fine dello scorso anno, The Last of Us della HBO sta raccogliendo quello che ha seminato con una sfilza di premi che sono arrivati nella notte degli Emmy Awards 2024. In special modo sono stati assegnati dei riconoscimenti importanti anche ad alcune guest star dello show, che non saranno nella Stagione 2.

Nella prima stagione, Nick Offerman e Murray Bartlett hanno recitato rispettivamente nel terzo episodio nei panni di Bill e Frank. Sebbene la loro storia si sia limitata a quell'episodio, è stata molto apprezzata ed entrambi gli attori sono stati nominati come Outstanding Guest Actor ai Creative Arts Emmy Awards (con Offerman che ha conquistato il premio).

Anche se i personaggi hanno fatto quella fine, alcuni fan speravano che i due venissero ripresi in sequenze flashback nella seconda stagione e anche Offerman ha scherzato su questa possibilità dopo la vittoria agli Emmy.

Il co-creatore della serie Craig Mazin ha comunque chiarito che Bill e Frank verranno lasciati nella prima stagione. Mazin ha dichiarato alla festa post-Emmy della HBO: "Sono molto orgoglioso dell'episodio che abbiamo realizzato con Bill e Frank. Non ce ne saranno altri con Bill e Frank. Nick scherzava su un prequel, era una specie di battuta. Siamo molto contenti di quello che abbiamo realizzato".

Questa non è l'unica volta che è stato affrontato il tema del potenziale ritorno dei personaggi della Stagione 1. Anche Melanie Lynsky, che ha interpretato Kathleen nella Stagione 1, ha dichiarato che "sarebbe presente" se il team di The Last of Us volesse dedicare al personaggio un episodio con le sue origini. In quell'occasione ha dichiarato: "La storia di come questa donna sia finita in questa posizione folle sarebbe davvero interessante".

La prima stagione di The Last of Us è stata molto apprezzata, diventando il primo adattamento di un videogioco a essere nominato per diverse categorie importanti agli Emmy. Ai Primetime Emmy Awards, è stata premiata con molti riconoscimenti importanti, tra cui Outstanding Drama Series. Peter Hoar è stato nominato anche per la regia dell'episodio "Long, Long Time" con Offerman e Bartlett, e Mazin è stato nominato anche per la sceneggiatura dell'episodio.