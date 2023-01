The Last of Us Parte 2, è ufficiale! HBO annuncia la seconda stagione della serie tv

La seconda stagione di The Last of Us si farà: com'era prevedibile dopo il clamoroso successo registrato per i primi episodi, HBO ha ufficialmente rinnovato per una nuova stagione l'acclamata serie tv tratta dal famoso videogame Playstation.

La notizia non arriva certo come una sorpresa, ma farà tirare un sospiro di sollievo agli oltre 4,7 milioni di spettatori che si erano sintonizzati per la messa in onda del primo episodio, rendendo The Last of Us la seconda più grande premiere HBO del decennio dopo il prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, uscito l'anno scorso, e da allora ha raggiunto 22 milioni di spettatori nei soli Stati Uniti. Il secondo episodio, l'ultimo uscito finora, ha visto un aumento del 22% per un debutto di 5,7 milioni di spettatori, il più grande aumento di pubblico della seconda settimana per una serie drammatica nella storia della HBO.

“Sono onorato e francamente sopraffatto all'idea che così tante persone si siano sintonizzate e si siano connesse con la nostra rivisitazione televisiva del viaggio di Joel ed Ellie. E la collaborazione con Craig Mazin, con il nostro incredibile cast e con la troupe e con tutta HBO, sinceramente ha superato le mie già alte aspettative", ha dichiarato il co-showrunner Neil Druckmann in una nota. “Ora avremo il piacere assoluto di poterlo fare di nuovo con la seconda stagione! A nome di tutti in Naughty Dog e PlayStation, grazie!"

La prima stagione di The Last of Us sarà composta da nove episodi, con il finale previsto per il 12 marzo.