The Last of Us, ecco Abby! Kaitlyn Dever sarà il personaggio più atteso della Stagione 2

The Last of Us ha in serbo per i suoi fan ancora tante sorprese in vista di questa seconda stagione, ma sin dalla messa in onda dell'ultimo episodio della serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey la curiosità di tutti si è concentrata su un elemento in particolare: chi sarà Abby nei prossimi episodi dello show? Ora, finalmente, abbiamo una risposta.

Già nei giorni scorsi, in effetti, alcuni insider si erano detti certi dell'arrivo di Kaitlyn Dever nei panni del personaggio che ha fatto il suo esordio nel secondo capitolo della saga videoludica targata Naughty Dog, ma solo in questi istanti HBO ha confermato la cosa: sarà proprio l'attrice di Unbelievable a vestire i panni di quello che, se la storia narrata dal videogioco verrà rispettata, finirà per essere uno dei personaggi principali dei prossimi episodi.

Classe 1996, Kaitlyn Dever ha già alle spalle una carriera più che soddisfacente, con ben due candidature ai Golden Globes (per la già citata Unbelievable e per Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza), due candidature per gli stessi show ai Critics Choice Award e una, per Dopesick, agli Emmy: The Last of Us potrebbe dunque rappresentare per la nostra il trampolino di lancio definitivo per entrare a far parte dell'Olimpo del piccolo schermo!



E voi cosa ne dite? Vi sembra una scelta adeguata? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che come accaduto per la prima stagione The Last of Us verrà trasmessa in Italia in esclusiva su Sky e NOW.