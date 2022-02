The Last of Us, nell'adattamento HBO potrebbero mancare due personaggi chiave

Siamo a poco più di metà del lunghissimo calendario di riprese per la prima stagione di The Last of Us, adattamento dal capolavoro videoludico di Naughty Dog per il quale HBO ha già concluso i casting da diverso tempo. Ma manca all'appello una coppia fondamentale, usata come parallelismo con Joel ed Ellie. Quali le conseguenze?

Grande delusione – ma anche la speranza che questo implichi una grande cura nell’offerta di HBO – alla notizia del grosso posticipo di The Last of Us rispetto alla data di distribuzione inizialmente sperata. Il calendario riprese – uno dei più prolungati per una sola stagione – conta ancora diversi mesi prima dell’ultimo ciak, salvo poi non sorgano o non siano sorti imprevisti nel corso di questi mesi invernali, considerando che le riprese avvengono sotto la neve canadese. Ma una cosa è certa: a meno di grandi sorprese, la scelta del cast anche per gli ultimi episodi dovrebbe essersi conclusa mesi fa. Eppure, una coppia fondamentale manca all’appello dei tanti personaggi di The Last of Us.

Stiamo parlando di Sam e Henry, una coppia di fratelli afroamericani che Joel ed Ellie incontrano nella loro tappa a Pittsburgh. I due sono senza genitori ed Henry, 25enne, si prende cura di Sam, appena 13enne. La loro è una storia davvero drammatica, poiché poco prima di lasciare la città, Sam viene morso da un infetto, senza rivelare la cosa al gruppo. La mattina dopo si è ormai trasformato e il fratello più grande è quindi costretto a ucciderlo. Incolpandosi per la morte di chi avrebbe dovuto protegger, Henry punta poi la pistola contro se stesso. E spara. Una delle scene più devastanti di tutto il videogioco, che porta però la coppia di protagonisti a una maggiore consapevolezza.

Anche se la differenza di età è più ampia, Henry rappresenta per Sam ciò che Joel rappresenta per Ellie. Due figure paterne che si sono però dovute improvvisare tali, volenti o nolenti, e che si trovano spesso a combattere con il desiderio di ribellione e di evasione delle proprie controparti più giovani. La fine di Henry è un monito per Joel di cosa potrebbe capitare a Ellie se non fosse in grado di proteggerla come dovrebbe, ma anche un segnale alla ragazza per iniziare a ubbidire al suo compagno di viaggio. Sam e Henry, pur nel loro sacrificio, rappresentano un punto di svolta cui sarebbe stato facile dedicare anche solo una metà di episodio. La loro assenza invece potrebbe impoverire lo spessore dell’adattamento, privo di uno degli archi più interessanti del titolo originale. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!