The Last of Us: quali aggiunte ci saranno nella serie TV di HBO?

Le riprese della serie live-action targata HBO The Last of Us sono iniziate, gli showrunner Craig Mazin e il direttore creativo di Naughty Dog Neil Druckmann sono al lavoro per adattare il famoso videogioco espandendolo e migliorandolo.

I giocatori potrebbero avere alcune domande e dubbi sull'adattamento di HBO. Quel che è certo per ora è che Pedro Pascal vestirà i panni di Joel e Bella Ramsey sarà Ellie. Una cosa che Mazin e Druckmann hanno dovuto capire è come tradurre l'esperienza che i fan hanno avuto giocando in un formato diverso.

La sinossi diffusa da HBO recita: "La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto ormai temprato dalle sfide affrontate, viene assunto per liberare Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena. Quello che si presenta come un lavoro semplice, presto si trasforma in un brutale e straziante viaggio, in cui i due si trovano a dipendere l’uno dall’altra per poter sopravvivere."

In un'intervista con BBC Radio 5 Live, Mazin ha parlato di come lui e Druckmann si stanno avvicinando alla serie TV ed ha rassicurato i fan: l'adattamento non prenderà strane svolte che non siano fedeli allo spirito dei giochi.



Mazin ha però spiegato che i fan dovrebbero aspettarsi nuove scene e trame che non sono nel gioco ma tutte le aggiunte si adatteranno alla narrativa originale. In almeno un caso, Mazin e Druckmann stanno persino usato alcune cose che Naughty Dog ha pianificato ma mai usato per The Last of Us.



“Neil, a un certo punto, mi ha detto, 'Sai, c'era una cosa di cui stavamo parlando' e poi mi ha detto di cosa si trattava. Ero tipo, 'Beh, sta succedendo. Non potevi impedirmi di farlo.' Quindi lo stiamo facendo", ha detto Mazin. “Ovviamente non è come: 'Oh non sarebbe bello se ci fosse un episodio in cui Joel ed Ellie salgono in moto e si confrontano con una banda di motociclisti?' Non è quello che stiamo facendo. Non ci sono assurdità episodiche qui. Le cose nuove e migliorative della trama che stiamo facendo sono collegate in modi organici e seri che i fan e i nuovi arrivati apprezzeranno allo stesso modo."



Sembra che la prima stagione adatterà in parte o tutto il primo gioco e non si può dire quanto del secondo gioco potrebbe essere incluso alla fine. Supponendo che l'inclusione di Anna, la madre di Ellie, sia in Last of Us Part II che nello show sia corretta, la serie potrebbe adattare i flashback che la coinvolgono. Nel videogioco è stata solo menzionata, sarebbe utile vedere una ricostruzione accurata dell'infanzia di Ellie.



Dal momento che Druckmann in alcune interviste ha menzionato Riley, migliore amica di Ellie, c'è una possibilità che lo show adatti American Dreams, il fumetto scritto da Druckmann e Faith Erin Hicks che ha arricchito il suo personaggio e ha approfondito ulteriormente la sua relazione con Ellie.

Dovremmo aspettarci anche di scoprire qualcosa in più su Sarah, la figlia di Joel, interpretata da Nico Parker.



Date un'occhiata alle foto dal set di The Last of Us e scoprite qual è il budget fissato per la prima stagione di The Last of Us. Non è ancora stata fissata una data di uscita per The Last of Us ma dovrebbe arrivare nel 2022 su HBO.