The Last of Us, l'amore dei fan non diminuisce: una torta a tema Clicker è virale sul web

Dopo l'intensa conclusione della prima stagione di The Last of Us, il pubblico di fedeli appassionati dello show non mostra segni di cedimento e continua a diffondere l'amore verso la serie che HBO ha tratto dal già popolarissimo videogame Playstation. L'ultima testimonianza è offerta da una torta davvero molto realistica che raffigura un Clicker.

La prima stagione di The Last of Us di HBO è riuscita a restituire al meglio i tanti aspetti del videogame, tra cui il realismo degli infetti e degli ancora più minacciosi Clicker, ripresi fedelmente dal design originale. Nel mondo di The Last of Us, gli infetti più consumati si chiamano Clicker e hanno un aspetto piuttosto disgustoso.

Un fan sembra aver pensato fossero ottimi per dare forma a una torta e nel video vediamo l'autore che procede al taglio. Subito prima che questo avvenga, l'opera è così realistica che quasi sembra una statua riprodotta in maniera assolutamente fedele.

Con la Stagione 2 già ampiamente annunciata, nelle ultime settimane l'autore Craig Mazin ha confermato e ribadito che l'adattamento di The Last of Us 2 sarà composto da più stagioni:

Mazin, già autore di Chernobyl per HBO, e che ha prodotto The Last of Us insieme a Neil Druckmann, in un'intervista rilasciata all'inizio dell'anno, ha dichiarato che The Last of Us è la "più grande" storia di videogiochi mai raccontata. "È un caso aperto: questa è la più grande storia mai raccontata nei videogiochi. [Joel ed Ellie] non sparavano raggi laser dai loro occhi. Erano semplicemente persone normali. E questo, di per sé, è molto raro nei videogiochi. Il fatto che abbiano mantenuto un'atmosfera così terrena e che ti facciano sentire davvero quello che provano, non ho mai provato nulla di simile, e gioco ai videogiochi dal 1977".

Tutti gli episodi della prima stagione di The Last of Us sono disponibili su Sky e in streaming su Now.