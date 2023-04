The Last of Us andrà oltre la Stagione 2: 'Saremo in giro per un po'', dice Craig Mazin

Dopo aver dato qualche suggerimento sui possibili colpi di scena a cui assisteremo nella Stagione 2 di The Last of Us, lo showrunner Craig Mazin apre una nuova porta sul futuro della serie dei record per HBO.

Nonostante avesse già anticipato in passato che la storia di The Last of Us Parte II si dipanerà nel corso di più di una singola stagione, Craig Mazin ha voluto ribadire che ci sono ancora molte storie da raccontare tratte dall'universo creato da Naughty Dog. Pur non fornendo indicazioni del tutto chiare, Mazin ha precisato che la Stagione 2 di The Last of Us non sarà l'ultima.

Ci sono ancora "un po' di storie da raccontare" in The Last of Us, ha dichiarato lo showrunner che affianca Neil Druckmann nella trasposizione televisiva del franchise. "Il nostro piano è di farlo non solo per un'altra stagione. Saremo in giro per un po'", ha quindi concluso.

Nel mentre una singola stagione ha ripercorso la più lineare storia di The Last of Us Parte I, il discorso si fa inevitabilmente più complesso nel caso di Parte II, che come ben sappiamo racconta una vicenda più ramificata e densa di eventi. Ci vorrà, quindi, più di una stagione per metterla in scena, ma non sappiamo quante ce ne saranno in tutto. "Perché è una storia molto più grande ed è una storia più complicata. È una storia bellissima", aveva detto Mazin ai microfoni di IGN.com durante la premiere dello show.

Sapete già dove verranno girate le riprese della seconda stagione di The Last of Us?