The Last of Us, animalisti in allerta: l'Episodio 7 includerà QUELLA scena del gioco?

Il sesto episodio di The Last of Us si è concluso sostanzialmente con un cliffhanger, ma il trailer dell'Episodio 7 ci ha anticipato che la storia si prenderà una leggera pausa per esplorare meglio il passato di Ellie, nel periodo immediatamente precedente il suo incontro con Joel. C'è però anche un altro momento cruciale presente nel videogame.

Proprio questo particolare momento di The Last of Us vede Ellie andare a caccia e uccidere un adorabile e ignaro coniglietto. Ora, uno dei vantaggi del mezzo videoludico rispetto alle serie televisive è quello di poter distribuire crudeltà sugli animali senza far loro realmente del male. Qualcosa ci dice che non vedremo vero coniglietto essere fatto a pezzi da una freccia ben piazzata, semmai ci aspettiamo un po' di magia dagli effetti visivi.

Detto questo, la scena offre una grande quantità di simbolismo relativo a Ellie e al suo bisogno di sopravvivere da sola, quindi non è qualcosa che dovrebbe essere omesso. Forse gli showrunner opteranno per un'inquadratura del coniglio, una carrellata su Ellie che sgancia la freccia e poi di nuovo l'immagine di un coniglio di scena morto.

Un fan ha fatto notare che c'è la possibilità che venga usata la stessa identica sequenze presente nel gioco, ma che la freccia manchi il bersaglio, visto che finora lo show ha messo in evidenza la scarsa mira di Ellie. Solo il tempo ce lo dirà, ma una cosa è certa: se un vero coniglio dovesse morire, la Sony e la HBO la pagherebbero cara, con tutte le associazioni animaliste che si mobiliterebbero in un lampo. La sequenza deve essere inclusa, però, in qualche modo, perché è simbolica. Ma non abbiamo dubbi che Craig Mazin e Neil Druckmann abbiano già risolto la questione tempo fa.

Il prossimo episodio di The Last of Us andrà in onda domenica sera su HBO, mentre in Italia arriverà il giorno seguente su Sky e in streaming su Now, nella versione sottotitolata in italiano. Su queste pagine vi rimandiamo alla recensione della 1x06 di The Last of Us, una puntata davvero emozionante.