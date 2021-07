The Last of Us, Anna Torv di Mindhunter sarà Tess nell'attesa serie HBO!

La serie di The Last of Us continua a prendere forma. Dopo le recenti informazione sul budget, che dovrebbe superare i 10 milioni di dollari a episodio, Variety segnala ora un'importante new entry del cast.

Stando a quanto riportato dal sito della rivista, la star di Mindhunter Anna Torv è stata ingaggiata da HBO per vestire i panni di Tess, vecchia conoscenza del protagonista Joel nonché uno dei primi personaggi di cui si fa la conoscenza nel videogioco sviluppato da Naughty Dog.

Oltre ad aver interpretato la dottoressa Wendy Carr nella serie Netflix prodotta da David Fincher, l'attrice è nota per i suoi ruoli in serie quali Fringe, The Secret Life of Us e The Newsreader. Inoltre, a proposito di videogiochi, ha prestato la voce al personaggio di Nariko in Heavenly Sword e nel successivo film animato tratto dal gioco di Ninja Theory.

Composta da 10 episodi, lo ricordiamo, la prima stagione di The Last of Us è entrata in produzione nelle scorse settimane e vedrà come protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, rispettivamente nei panni di Joel e Ellie, mentre il resto del cast include Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandrige (Marlene), Nico Parker, Murray Bartlet, Con O’Neill, e Jeffery Pierce. A giudicare dagli ultimi indizi emersi in rete, HBO starebbe programmando un'uscita nel corso del 2022.