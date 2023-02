The Last of Us, quanti anni ha Ellie e in che anno è nata?

La serie tv sull'omonimo videogioco su The Last of Us è arrivato al sesto episodio (a tal proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 1x06 di TLOU). Finora però non tutti hanno in mente l'età di uno dei due protagonisti principali: Ellie (interpretata da Bella Ramsey).

Ellie ha 14 anni. Nacque a New York City nel 2019, anno in cui la pandemia era ormai diffusa in quasi tutta l'America. È orfana, e attraverserà diverse peripezie prima di arrivare da Joel. Nel secondo capitolo Ellie raggiungerà l'età di 19 anni, quindi la si vedrà decisamente cresciuta e adulta.

Nata proprio nel periodo già avanzato, è completamente ignara della vita pre-pandemia. Se ci avete fatto caso, infatti, durante gli episodi di The Last of Us la ragazzina chiede continuamente domande circa il mondo 'prima', specialmente a Joel. L'entusiasmo e la confusione sul viso della ragazza non tarda mai a mostrarsi visibilmente sul suo volto, ed è proprio per questo che a noi, spettatori, fa rivalutare molti elementi 'scontati' della nostra quotidianità, e quasi ci sorprende tentare di capire come sia poter vedere il nostro mondo con una lente così estranea.

