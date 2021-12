The Last of Us: Annunciato il nuovo interprete di Bill

Dopo le recenti indiscrezioni arriva l’ufficialità: Nick Offerman entra nel cast della serie tv HBO di The Last of Us. L’attore, principalmente noto per il ruolo di Ron Swanson nella serie Parks and Recreation, interpreterà Bill sostituendo Con O’Neil, costretto a lasciare il ruolo a causa di altri impegni lavorativi.

Nella serie verrà affiancato da Murray Bartlett nei panni di Frank, compare di Bill nell’avventura post apocalittica di Naughty Dog. I due lottano per la sopravvivenza in una cittadina isolata dal mondo e completamente devastata dal “Cordyceps”, origine dell’infezione nel mondo di The Last of Us. Oltre a Offerman e Bartlett, sappiamo che Pedro Pascal e Bella Ramsey in The Last of Us interpreteranno rispettivamente Joel ed Ellie, già protagonisti nel videogioco. La serie riprenderà la storia che abbiamo vissuto nel videogioco originale, arricchendola di eventi aggiuntivi e approfondendo tematiche e personaggi già conosciuti. Della scrittura si occuperanno Neil Druckmann, scrittore e creative director del gioco originale, e Craig Mazin, autore della serie HBO Chernobyl.

Finora non abbiamo avuto modo di vedere nessun trailer, ma in compenso è stata pubblicata un’immagine ufficiale di The Last of Us e sono stati diffusi dei video dai set della serie attualmente in lavorazione. Infine non abbiamo ancora una data di uscita certa, ma il suo arrivo è previsto nel corso del 2022.