The Last of Us, è apparso anche il marito di Melanie Lynskey: ecco in che ruolo!

Archiviata la prima stagione di The Last of Us, da qualche giorno si sta cominciando a svelare tutti i segreti del dietro le quinte e della sua lavorazione, ora che non c'è più il rischio spoiler dietro l'angolo. Nei nove episodi andati in onda abbiamo visto molte guest star e alcuni cameo sorprendenti, come quello del marito di Melanie Lynskey.

Un fan attento dello show ha notato un Clicker apparentemente somigliante a Jason Ritter in una clip dietro le quinte della serie. Ritter, figlio del defunto comico John Ritter, è sposato con la star di The Last of Us Melanie Lynskey. A quanto pare, quel Clicker è proprio Ritter, come ha confermato l'attore sul suo account Twitter.

Nei prossimi giorni, non c'è dubbio che scopriremo ancora altri segreti legati allo show che non sono stati ancora rivelati dai due autori, Neil Druckmann e Craig Mazin. Passerà comunque del tempo prima che i due si rimettano al lavoro per la seconda stagione. Intanto, il finale di The Last of Us è stato il più visto dello show.

Mentre la prima stagione dello show ha seguito abbastanza fedelmente il materiale di partenza del videogioco, con qualche libertà narrativa di tanto in tanto, per quanto riguarda la seconda stagione, lo showrunner Mazin ha affermato che si discosterà ulteriormente da The Last of Us: Part II.

"Sarà diversa. Proprio come questa stagione è stata diversa. A volte sarà radicalmente diversa e a volte sarà diversa solo leggermente. Ma sarà diversa e sarà una cosa a sé stante", ha detto Mazin della Stagione 2 all'inizio di questo mese. "Non sarà esattamente come il gioco. Sarà lo show che io e Neil vogliamo realizzare".

Nel frattempo, per quanto riguarda la programmazione italiana della serie, lo sciopero dei doppiatori pare rientrato, quindi scoprite quando arriveranno gli ultimi episodi in italiano di The Last of Us, sempre su Sky e in streaming su Now.