The Last of Us, arriva la conferma: lo show HBO non arriverà prima del 2023

Durante un'intervista al The Hollywood Reporter, il responsabile dei contenuti di HBO, Casey Bloys, ha parlato anche della serie su The Last of Us, confermando che lo show è ancora in produzione e che non è ancora stata definita una data d'uscita.

In una lunga intervista, Bloys ha parlato di molte serie HBO, tra cui lo stato di True Detective e Westworld, l'attesissimo spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon, e il futuro di And Just Like That.

Tra le molte domande che la celebre testata ha posto al dirigente HBO, ne troviamo anche una su The Last of Us, l'atteso show ispirato all'omonima serie videoludica. In molti si aspettavano un trailer di The Last of Us al SuperBowl e le dichiarazioni del dirigente di HBO motivano l'assenza dell'attesa serie tra le varie anticipazioni durante l'evento sportivo più seguito.

"The Last of Us è in fase di riprese in Canada. Non abbiamo ancora annunciato una data d'uscita, ma non sarà nel 2022. Stanno ancora girando a Calgary" ha dichiarato Bloys. Dunque, la produzione è ancora in corso ed è probabile che The Last of Us arriverà sullo schermo nel 2023. Le parole del dirigente HBO sono state riprese anche dal giornalista canadese Geoff Keighley nel tweet che trovate a fine articolo.

Di recente sono stati annunciati due nuovi registi per The Last of Us, Liza Johnson e Jeremy Webb, anche se non è noto quali episodi siano stati chiamati a dirigere. I loro nomi si sono aggiunti a quelli già noti di Kantemir Balagov, Craig Mazin, Jasmila Zbanic, Peter Hoar e Neil Druckmann, creatore del videogioco di The Last of Us.

Riguardo al cast, finora sono stati ufficializzati i nomi di Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, mentre Gabriel Luna sarà Tommy, Anna Torv interpreterà Tess e Storm Reid sarà Riley.