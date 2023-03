The Last of Us arriva in home-video: svelata la data d'uscita del bluray 4K e steelbook

A poche ore dalla messa in onda del finale di The Last of Us, dagli Stati Uniti è già arrivata la data d'uscita ufficiale per l'edizione home-video, con il cofanetto della la prima stagione della serie HBO già disponibile per il preordine.

Apprendiamo infatti che la serie riceverà una distribuzione su supporto fisico nel corso dell'anno e, in particolare, arriverà sul mercato in formato Blu-ray 4K Ultra HD, anche in edizione steelbook: la cover del bluray 4K mostrerà i protagonisti Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey, nell'iconico poster ufficiale pubblicato da HBO; la cover dell'edizione steelbook invece, almeno per il momento una suggestiva rappresentazione di un infetto. Stando al preordine su Amazon USA e Amazon UK, The Last of Us Stagione 1 uscirà il 17 luglio 2023: al momento non abbiamo informazioni riguardanti numero di dischi o eventuali contenuti speciali, dunque rimanete sintonizzati per saperne di più.

Per chi non lo sapesse, The Last Of Us racconta una storia che si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna per via di una epidemia da Cordyceps. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Prossimamente The Last of Us tornerà con nuove stagioni, che adatteranno il famoso videogame The Last of Us: Parte 2.