The Last of Us, dopo l'arrivo di Pedro Pascal ecco la fan art con Baby Yoda

Abbiamo da poco scoperto che Pedro Pascal e Bella Ramsay saranno rispettivamente Joel ed Ellie, i protagonisti di The Last of Us, nell'adattamento televisivo targato HBO. Pedro Pascal è reduce dal successo di The Mandalorian, e tra i fan è subito scattata una inevitabile associazione di idee, quella con Baby Yoda.

Grogu, la tenera creatura verde contesa dai cacciatori di taglie, è l'autentico mattatore delle prime due stagioni della serie live-action del franchise Star Wars. Nel corso degli episodi stabilisce un legame simbiotico con Din Djarin, il mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, ed è per questo, forse, che BossLogic ha immaginato di vederlo anche in The Last of Us.

In questa nuova fan art, che possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, Baby Yoda imbraccia il fucile e prende il posto di Ellie nella locandina del videogioco. Joel dal canto suo, indossa l'inconfondibile casco di Mando.

"Questo è solo l'inizio dell'espansione della nostra narrazione nei nuovi media e in un pubblico ancora più ampio" ha recentemente dichiarato Jim Ryan, CEO di Sony Interactive, parlando dell'adattamento HBO di The Last of Us. "Se hai giocato al gioco, la nostra intenzione è che guardando lo show dirai: Questo non ha violato nulla di ciò che ho amato del gioco, e di quello a cui ho assistito nel gioco, ma mi ha anche portato molto di più, cose che non sapevo, cose davvero sorprendenti" ha aggiunto Craig Mazin, già sceneggiatore di Chernobyl, che cura anche l'adattamento tv del videogame.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata a tutto ciò che sappiamo su The Last of Us.