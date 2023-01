The Last of Us, gli ascolti di un brano aumentano del 200% dopo il debutto!

Nel primo episodio della serie televisiva The Last of Us, prodotta su HBO, è possibile ascoltare una canzone molto nota. Il passaggio del brano nella serie ha provocato un boom di ascolti per la canzone nei giorni successivi alla messa in onda dell'episodio dello show, con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Last of Us. Nel frattempo potete scoprire le prime immagini dell'episodio 2 di The Last of Us.



La canzone in questione è il brano dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again. Il singolo dell'album Music for the Masses ha fatto registrare un aumento del 200% degli ascolti dopo la première dello show di settimana scorsa. Inoltre, il canale YouTube ufficiale dei Depeche Mode ha introdotto la didascalia sotto al videoclip della canzone in cui si legge che il pezzo è presente in The Last of Us.



Nell'episodio, Joel (Pascal) usa il libro The Billboard Book of Number One Hits di Fred Bronson per inviare messaggi in codice ai sopravvissuti Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett). Ellie (Ramsey) riesce a decifrare il codice: una canzone degli anni '60 significa 'niente', gli anni '70 significa 'merce nuova', e gli anni '80 significa 'guai'.

Never Let Me Down Again ha più che triplicato gli ascolti, passando dai 26.000 del giorno prima della messa in onda dell'episodio a 83.000 il 16 gennaio.



Non perdetevi la nostra recensione di The Last of Us, primo adattamento tv del celebre videogioco.