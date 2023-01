The Last of Us, gli ascolti di Long Long Time si impennano su Spotify: +4900%

Il terzo episodio di The Last of Us, oltre a essere intitolato proprio come la canzone di Linda Ronstadt, Long Long Time, ha visto proprio l'esecuzione del brano in uno dei momenti più toccanti dello show. Come conseguenza prevedibile, la hit della cantante americana è letteralmente schizzata negli ascolti in streaming su Spotify in questi giorni.

Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett) condividono un momento nel terzo episodio della serie zombie della HBO in cui suonano una versione particolare della canzone di successo della Ronstadt. La versione originale si può ascoltare quindi alla fine dell'episodio con la voce della Ronstadt a chiudere la narrazione, allo stesso modo in cui nel primo episodio potevamo ascoltare Never Let Me Down dei Depeche Mode.

Ebbene, "Domenica 29 gennaio, tra le 23 e la mezzanotte ET, c'è stato un aumento di oltre il 4900% degli streaming negli Stati Uniti di "Long Long Time" di Linda Ronstadt", possiamo leggere in un tweet dello streamer.

Un fenomeno simile si è verificato l'anno scorso quando il classico di Kate Bush "Running Up That Hill (Deal with God)" è diventato virale dopo un momento chiave di Stranger Things di Netflix. La canzone serviva a Max (Sadie Sink) per rimanere ancorata al mondo reale mentre cercava di sfuggire a Vecna nel Sottosopra. Gli streaming del brano della Bush hanno avuto un'impennata e sono tornati nelle classifiche mondiali, mentre TikTok ha contribuito a rendere virale la hit degli anni '80, che gli utenti dei social media hanno utilizzato per creare tendenze.

Se la canzone della Ronstadt affronterà una rinascita simile è ancora presto per dirlo, ma farla conoscere a una nuova generazione è una grande impresa. "Long, Long Time", scritta da Gary White, fu pubblicata nel 1970 come singolo estratto dall'album Silk Purse della Ronstadt. All'epoca, il singolo raggiunse la posizione numero 25 della classifica Billboard Hot 100 e rimase in classifica per 12 settimane. Nel 1971 la cantante ricevette una nomination ai Grammy nella categoria Best Contemporary Female Vocal Performance.

Dopo il primo episodio di The Last of Us, Never Let Me Down dei Depeche Mode schizzò su Spotify allo stesso modo, incrementando i suoi ascolti del 200%. Per Mike Flanagan, l'Episodio 3 di The Last of Us è uno dei migliori di sempre nel mondo della televisione.