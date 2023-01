The Last of Us: ascolti stratosferici per HBO con il terzo episodio su Bill e Frank

Dopo la messa in onda del terzo episodio, gli apprezzamenti verso l'adattamento seriale di The Last of Us su HBO stanno continuando ad aumentare a dismisura, così come gli ascolti del canale stanno schizzando alle stelle. Dopo aver aumentato gli spettatori dal primo al secondo episodio, questi sono saliti ancora dopo l'arrivo del terzo episodio.

L'episodio 3 di The Last of Us ha proseguito il trend di ascolti della serie, ottenendo 6,4 milioni di telespettatori domenica sera, secondo i dati Nielsen. Gli ultimi ascolti hanno segnato un incremento del 37% rispetto alla prima puntata e del 12% rispetto al secondo episodio. Inoltre, il totale degli spettatori multipiattaforma per ciascuno dei primi due episodi della serie ha raggiunto i 21,3 milioni.

The Last of Us è diventata una delle quattro serie originali della HBO che ora hanno un pubblico multipiattaforma con una media di oltre 15 milioni di spettatori per episodio. La prima stagione di House of the Dragon aveva registrato una media di 29 milioni di spettatori, mentre la seconda stagione di Euphoria ne aveva registrata una di 19,5 milioni di spettatori e The White Lotus una di 15,5 milioni di spettatori.

Si tratta della prima volta nella sua storia che la HBO attira più di 15 milioni di spettatori per diverse sue serie ancora in programmazione. Per fare un confronto, nel 2002 I Soprano aveva registrato una media di 18,2 milioni di telespettatori nella sua quarta stagione, mentre la quinta stagione di Sex and the City ne aveva totalizzata una di 13,8 milioni e la seconda stagione di Six Feet Under non era andata oltre una media di 12,1 milioni di spettatori.

Come conseguenza dell'enorme successo della serie tratta dall'omonimo videogame di PlayStation, anche il brano di Lisa Ronstadt ha impennato gli ascolti su Spotify, con un aumento stimato del 4900% rispetto al periodo immediatamente precedente la messa in onda dell'ultimo episodio. Tra coloro che hanno elogiato l'Episodio 3 anche Mike Flanagan che lo ha definito uno dei migliori episodi di sempre in televisione.