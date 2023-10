The Last of Us, Ashley Johnson denuncia Brian Foster per abusi sessuali

L'attrice di The Last of Us Ashley Johnson e altre sei donne, tra cui due dipendenti della webserie Critical Role, hanno denunciato Brian Foster per abusi. La causa, depositata presso la Corte Superiore della California, a Los Angeles, accusa Foster di violenza domestica, inflizione intenzionale di stress emotivo, aggressione sessuale e stalking.

La denuncia cita diversi episodi già riportati in un ordine restrittivo presentato da Johnson nel corso di quest'anno, oltre a diversi nuovi episodi. Secondo la denuncia, Foster ha fatto "commenti sessuali selvaggiamente inappropriati e indesiderati" alla sorella della Johnson mentre "era sotto l'effetto di droghe e alcol". La causa afferma inoltre che Foster ha palpeggiato una dipendente di Critical Role durante un evento dal vivo a Chicago nel febbraio 2020.

Un'altra querelante (indicata con il nome fittizio Jane Doe) sostiene che Foster l'ha palpeggiata e "ha tentato con la forza di infilarle le mani nei pantaloni" mentre era seduta tra il pubblico a un evento separato svoltosi a Austin nel novembre 2019.

Un'altra querelante, anch'essa attuale dipendente di Critical Role, ha dichiarato che Foster le ha chiesto foto esplicite e l'ha palpeggiata mentre prendevano un caffè nel 2019. Due anni dopo, nel 2021, Foster avrebbe tentato di massaggiare e palpeggiare nuovamente la dipendente a casa della Johnson durante le riprese di uno show.

La causa rileva che la dipendente non ha denunciato la condotta di Foster nel 2019 "perché temeva che lui si sarebbe ritorto contro di lei" ed "è stato in grado di manipolare [la querelante] per farla tacere a causa della buona volontà che lui ha calcolato di ottenere con lei all'inizio della sua carriera".

Critical Role ha fornito alla stampa la seguente dichiarazione in merito alla causa: "Siamo a conoscenza della denuncia civile che include dettagli inquietanti sul comportamento di uno dei nostri ex dipendenti, Brian W. Foster. Pur non potendo entrare nello specifico della causa, vogliamo chiarire che non eravamo a conoscenza di nessuno dei suoi comportamenti. È straziante per noi che alcuni dei nostri colleghi abbiano dovuto affrontare questa situazione e ci impegniamo a sostenerli come possiamo. Stiamo lavorando con il nostro team di risorse umane e con il nostro personale per garantire che il nostro ambiente di lavoro sia all'altezza di tutte le nostre aspettative".

In precedenza, nel 2023, la Johnson aveva presentato un'ordinanza restrittiva nei confronti di Foster, sostenendo di aver temuto per la propria vita dopo aver rotto con lui. Nella causa si legge che Foster avrebbe iniziato a portare con sé due pistole Airsoft e una garotta, e avrebbe "requisito le telecamere di sicurezza e i microfoni della casa di Johnson per monitorarla e seguire i suoi spostamenti".

Dopo aver prestato corpo e voce a Ellie per il motion-capture nei videogame di The Last of Us, la Johnson ha interpretato la madre di Ellie nell'adattamento della HBO uscito all'inizio dell'anno.