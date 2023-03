The Last of Us, Ashley Johnson: 'C'è una cosa della serie HBO che aggiungerei ai giochi'

Nelle nove puntate della prima stagione di The Last of Us si è parlato molto dei cambiamenti apportati alla storia presente nel primo videogame della saga Playstation e di come alcuni elementi sono stati modificati per adattare meglio il racconto per il piccolo schermo. Ashley Johnson pensa che un elemento dello show andrebbe aggiunto ai giochi.

La Johnson è recentemente apparsa nel podcast di The Last of Us, dove ha rivelato ai creatori della serie Neil Druckmann e Craig Mazin che le piacerebbe vedere un aspetto chiave della serie integrato anche nei giochi.

"C'è qualcosa, e non so se questo aspetto verrà mai trasferito dalla serie al gioco", ha rivelato Johnson. "Ma negli episodi vedo che il fungo è un po' diverso e che, quando si calpesta anche una parte di esso, può attirare centinaia di infetti. Quando l'ho visto, ho pensato: 'Voglio giocarci perché sarebbe terrificante'".

Al contrario, invece, nel corso della prima stagione ci sono stati alcuni elementi della Parte 2 inclusi in The Last of Us della HBO, come ha rivelato sempre nel corso del podcast Neil Druckmann. Le aggiunte sono servite non solo ai due autori per meglio organizzare questo piccolo universo post-apocalittico e per preparare il pubblico alla narrazione delle prossime stagioni (sì, The Last of Us 2 sarà narrato in più stagioni), ma anche perché all'epoca dell'ideazione dei giochi questo non era stato possibile, poiché tutti gli sforzi erano stati concentrati sul trovare la storia giusta da raccontare.

Questo ha permesso di mostrare Jackson già nella prima stagione, di anticipare il personaggio di Dina, centrale nella Parte 2, e di introdurre il pubblico a Shimmer e molto altro ancora. Druckmann ha anche sottolineato che grazie a Left Behind lo show ha permesso di evidenziare maggiormente l'impatto di Riley su Ellie nella storia principale.

Per altri approfondimenti, leggete la nostra intervista a Ashley Johnson, interprete della madre di Ellie, Anna, nella serie HBO, e della stessa Ellie nei due videogame Naughty Dog.