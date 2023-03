The Last of Us, Ashley Johnson sul finale: 'Sono stata Ellie e adesso l'ho fatta nascere'

Il grande finale di stagione di The Last of Us era molto atteso soprattutto per la partecipazione di Ashley Johnson nei panni di Anna, la madre di Ellie. La Johnson è nota ai fan della serie per aver prestato la propria voce e il corpo per la motion-capture di Ellie nel videogame originale e adesso metaforicamente ha dato alla luce il personaggio.

Nel corso di un'intervista a TVLine, la Johnson ha raccontato i giorni durante le riprese delle sue scene: "Ho girato per quattro giorni in totale, e poi ho continuato ad andare sul set solo per vederlo. Perché ancora oggi penso: 'Non riesco a credere che questo sia stato finalmente trasformato in uno show'. Ci sono state così tante versioni diverse negli ultimi dieci anni. Sì, ero nervosa perché nel primo gioco, e anche nel secondo, gran parte dell'esperienza consisteva nel lavorare con Troy e Neil e questa piccola famiglia. Con il primo gioco non sapevamo come sarebbe stato accolto. Quindi ci sentivamo molto piccoli e intimi, con tutti noi che collaboravamo. È stato incredibilmente appagante dal punto di vista creativo. Ancora oggi non ho lavorato a qualcos'altro che mi abbia dato questa sensazione".

Il fatto che dovesse essere Johnson a dare alla luce Ellie è qualcosa di incredibilmente poetico per Neil Druckmann, e anche l'attrice è della stessa opinione: "Amo il fatto di essere stata in grado di mettere al mondo Ellie, ma anche di essere la prima a lottare per la sua sopravvivenza".

L'attrice ha proseguito: "La mancanza di Troy e Neil mi ha reso un po' nervosa, perché pensavo: 'Il trio non è qui. Non ho la mia gente'. Mi sono sentita un po' sola, per certi versi. Ma in un certo senso ha funzionato. E poi è stata la prima volta che ho lavorato con Craig. Doveva dirigere una delle giornate. [N.d.T.: la regia dell'episodio è stata affidata ad Ali Abassi, ma Mazin è intervenuto quando necessario]. E mi sono divertita moltissimo, per tutto il tempo. Anche se si trattava di un argomento così intenso, è stato molto divertente vederlo dal vivo".

"È stata un'esperienza molto divertente perché... non so nemmeno come descriverla! Qualcosa che hai amato per così tanto tempo e di cui hai fatto parte, e poi finalmente vederlo venire alla luce perché il resto del mondo lo veda e sia realizzato in un modo così bello? Sì, è una sensazione incredibile. La mia famiglia non gioca ai videogame. Non hanno mai giocato a questo gioco. Quindi per le persone che non conoscono la storia, che non conoscono i personaggi, posso finalmente dire: 'Ok, guardate questo'. Questo è l'argomento del gioco'. E loro: 'Oh! Aspetta, tu eri la ragazzina?'".

