The Last of Us, Matthew McConaughey ha quasi interpretato Joel al posto di Pedro Pascal!

In una recente intervista, Craig Mazin (creatore della serie HBO The Last of Us) ha rivelato chi era in trattative per interpretare Joel: difficile immaginare qualcun altro al posto di Pedro Pascal, ma l'attore in questione è così popolare che resta da chiedersi quale avrebbe potuto essere il suo contributo.

Di chi stiamo parlando? Di Matthew McConaughey, ricordato per True Detective, The Wolf of Wall Street, Interstellar, Serenity - L'isola dell'inganno e altre pellicole entrate istantaneamente nell'immaginario collettivo. Nel 2014 conseguì il Premio Oscar e il Golden Globe come miglior attore protagonista (Dallas Buyers Club).

Nonostante non sia riuscito a unirsi alla lotta contro l'apocalisse da Cordyceps, però, McConaughey non se ne è stato certo con le mani in mano: basti pensare ad Agent Elvis, bizzarra sitcom Netflix in cui uno dei cantanti più famosi di tutti i tempi si rivela essere un agente segreto che lavora per il governo. A proposito, sapevate che inizialmente Matthew McConaughey aveva il ruolo di Woody in True Detective?

Riguardo la controparte narrativa di Pedro Pascal, Joel Miller è il personaggio principale di The Last of Us insieme alla piccola Ellie (interpretata da Bella Ramsey). L'uomo, dopo aver perso la sua unica figlia Sarah all'inizio della pandemia, si trasforma in un contrabbandiere dal carattere via via più disilluso, che lo porta a commettere azioni moralmente discutibili e a non fidarsi del prossimo. Sarà proprio Ellie a creare un piccolo, iniziale spiraglio nel suo cuore ormai indurito, nella speranza di creare un valore aggiunto in un contesto urbano e sociale tanto squallido.

