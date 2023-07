The Last of Us: tutti gli attori in lizza per Joel prima di Pedro Pascal

Videogiochi a parte, ad oggi nessuno di noi riuscirebbe ad immaginare un The Last of Us senza Pedro Pascal: prima che la scelta per il ruolo di Joel ricadesse sull'ex-star di Game of Thrones, però, HBO aveva ovviamente preso in considerazione più di un nome anche di una certa caratura per affiancare la Ellie di Bella Ramsey.

Per una serie come quella che ha dominato alle nomination per gli Emmy 2024 era d'obbligo, d'altronde, valutare soltanto nomi di rilievo: primo della lista era ad esempio un certo Matthew McConaughey, che dopo un Oscar vinto e decine di interpretazioni memorabili si sarebbe certamente potuto trovare a suo agio nei panni del nostro contrabbandiere incaricato di portare a destinazione la nostra Ellie.

Un altro nome saltato fuori con una certa insistenza è poi quello di Mahershala Ali: anche lui passato per il palco del Dolby Theatre (Oscar come Miglior attore non protagonista nel 2017 e nel 2019 per Moonlight e Green Book), l'attore protagonista della terza stagione di True Detective (notate qualcosa in comune con McCoanughey?) è andato effettivamente molto vicino ad essere selezionato.

Cosa ne dite? Pedro Pascal è stato la scelta giusta anche alla luce di candidati del genere o avreste preferito uno tra McConaughey e Ali? Diteci la vostra nei commenti!