The Last of Us, nuovo record di spettatori: +17% registrato dall'Episodio 4!

Non è un caso che HBO si sia affrettata a rinnovare immediatamente The Last of Us per una seconda stagione. Da quando ha debuttato, la serie tratta dal videogame Playstation ha continuato a macinare record di ascolti episodio dopo episodio, e anche l'ultimo appena uscito non è stato da meno, continuando questo trend positivo tra gli spettatori.

Domenica scorsa un totale di 7,5 milioni di spettatori si sono sintonizzati sul quarto episodio su HBO e HBO Max, come confermato dal network e dal servizio di streaming. Questo impressionante numero rappresenta un aumento del 17% rispetto all'episodio 3 di The Last of Us, che aveva stabilito il precedente record di spettatori della serie ricevendo anche un ampio consenso, specialmente per via della commovente storia d'amore tra Bill e Frank, al centro dell'episodio.

Questa è la seconda settimana consecutiva in cui The Last of Us ha stabilito un nuovo record di spettatori nonostante la grande concorrenza che ha dovuto affrontare. L'episodio 3 di The Last of Us aveva registrato un ascolto di 6,4 milioni di spettatori. L'episodio, molto apprezzato, ha dovuto sfidare la concorrenza della partita del campionato AFC della NFL, che è stata vista da ben 53 milioni di spettatori.

L'episodio 4 di The Last of Us, che riprende la storia di Joel ed Ellie e introduce diversi nuovi personaggi, tra cui la Kathleen di Melanie Lynskey, ha stabilito un altro record di audience per la serie, nonostante il testa a testa con la 65ª edizione dei Grammy Awards. La trasmissione della CBS è stata vista da un totale di 12,4 milioni di spettatori, che non sono bastati a fermare la crescita del pubblico dello show HBO.

Gli spettatori di The Last of Us sono cresciuti ogni settimana dalla sua prima puntata, dimostrando una notevole capacità di resistenza. La HBO ha notato che i numeri del quarto episodio di The Last of Us rappresentano un aumento del 60% rispetto all'esordio di gennaio.

Nonostante i numeri, però, domenica prossima The Last of Us non sfiderà il Super Bowl, in quanto HBO distribuirà il quinto episodio in anticipo, di venerdì.