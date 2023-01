The Last of Us, l'autore della serie promette: 'Saranno svelate le origini dei Cacciatori'

Proprio nel giorno in cui pubblichiamo la nostra attesissima recensione di The Last of Us di HBO, dopo aver potuto vedere in anteprima tutti e 9 gli episodi di cui è composta la prima stagione, in una nuova intervista concessa a IGN, l'autore del gioco e sviluppatore dello show Neil Druckmann si è concentrato sulle origini dei Cacciatori.

Visto che già in precedenza si era detto che la serie HBO avrebbe espanso alcune delle storie solo vagamente accennate dal videogame Playstation, Druckmann ha promesso che nel corso degli episodi capiremo meglio le origini dei Cacciatori.

"Per esempio, i Cacciatori, li vedremo molto più spesso: da dove vengono? Perché hanno distrutto questa zona della quarantena? Chi è il loro leader? Sono tutte cose che scopriremo nello show".

Nel storia originale del videogame di The Last of Us, Joel ed Ellie si imbattono in un violento gruppo di sopravvissuti noto come Cacciatori mentre cercano di attraversare Pittsburgh, in Pennsylvania. Mentre cercavano di percorrere un percorso diretto attraverso la città, i Cacciatori hanno teso un'imboscata al camion del duo, costringendo Joel a combattere per uscirne vivo. Attraverso appunti e indizi ambientali, i giocatori hanno appreso che i Cacciatori erano un tempo cittadini della zona di quarantena dell'Agenzia Federale di Risposta ai Disastri (FEDRA) che si erano ribellati all'occupazione militare. Da quando è subentrato, il gruppo dà la caccia a tutti gli emarginati e ai viaggiatori, depredando le vittime di tutto ciò che avevano.

Per scoprire in che modo verranno esplorate le origini dei Cacciatori, non ci resta che attendere il debutto ufficiale di The Last of Us, ovvero il 15 gennaio prossimo su HBO e il 16 gennaio in Italia su Sky e in streaming su Now nella versione originale sottotitolata. Per la versione doppiata in italiano bisognerà aspettare il 23 gennaio.

Nel frattempo, è stata diffusa la prima immagine di Rutina Wesley nei panni di Maria.