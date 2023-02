The Last of Us, l'autore spiega perché la scena del cecchino è diversa rispetto al gioco

Chiunque abbia giocato almeno una volta a The Last of Us di Playstation sa bene che a un certo punta della narrazione videoludica c'è una grossa parte in cui Joel è costretto ad abbattere un cecchino per poter attraversare una zona. Una sequenza molto simile è presente nel quinto episodio della serie HBO, anche se è stata modificata appositamente.

Nel gioco originale, Joel, Ellie, Henry e Sam sono bloccati da un abile cecchino alla fine di un vicolo cieco in una zona residenziale. Il giocatore, nei panni di Joel, deve intrufolarsi in varie case, eliminare i cacciatori e uccidere il cecchino. Come il gioco, anche la serie HBO vede il gruppo costretto a ripararsi dal cecchino dietro un'auto, ma Joel capisce subito che il tiratore non è poi così abile e si affianca rapidamente al vecchio cecchino per affrontarlo. Invece di arrendersi, il cecchino punta il fucile contro Joel che spara e uccide l'uomo.

Nel corso di una recente intervista, il co-creatore dello show Craig Mazin ha spiegato perché si è deciso di cambiare la scena e il personaggio del cecchino:

"Non si trattava di dire: 'Ehi, vogliamo sovvertire le aspettative'. Era piuttosto un "Beh, e se ci fosse una certa tristezza in tutto questo?'. Perché abbiamo capito... che non avremmo ottenuto lo stesso valore dalla presentazione dell'azione nel modo in cui lo faceva il gameplay. Guardandolo in televisione, sarebbe stato tutto uno schivare e sparare, schivare e sparare. Non è... non è lo show. Ma ero ossessionato dal vicolo cieco e dal cecchino.

"Allora ho pensato: 'E se facesse schifo? E se il cecchino fosse davvero pessimo e tutto ciò che Joel deve fare fosse solo spostarsi ed entrare lì dentro?'. E poi la domanda successiva è stata: 'Perché è cattivo?'. La risposta è che è molto vecchio. Non può vedere. E questo è triste perché quando si ha a che fare con la brigata dei cittadini, spesso si ha a che fare con questo. Non si tratta di soldati addestrati, ma di persone. E questo tipo... ne ha viste tante perché... diciamo che ha, quanto, 80 anni? Ciò significa che per 60 anni della sua vita ha vissuto in un mondo perfettamente normale e gli ultimi 20 sono andati a puttane. E la tristezza che ne deriva. Dio solo sa quanto dolore ha passato.

"Quando Joel entra lì dentro, penso, Joel può già vederlo nei suoi occhi, sta per commettere un suicidio. Non vuole più stare qui. E [Joel] lo implora di non farlo. Non vuole farlo. Non vuole uccidere questo tipo. Non vuole fargli del male. Ma lui ne ha abbastanza. Ha chiuso".

