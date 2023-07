The Last of Us, l'autore sull'assenza di categorie 'Non-Binary' agli Emmy: 'Una sfida'

La prima stagione di The Last of Us ha fatto la storia degli Emmy con le sue 24 nomination conquistate nella serata di ieri e tra queste c'era anche quella come miglior attrice in una serie drammatica per Bella Ramsey e la sua stupenda interpretazione di Ellie. L'autore dello show, tuttavia, ha riflettuto sull'assenza di categorie non-binarie.

C'è solo un piccolo problema, però: Ramsey è non-binaria e in una recente intervista a British Vogue ha dichiarato che i pronomi "they/them" sono "la cosa più veritiera" in tal senso oggi. La nomination di Ramsey in una categoria di premi di genere è solo l'ultima di una discussione in corso su come i premi e l'industria in generale possano onorare gli interpreti e i talenti non binari e ora il co-creatore di The Last of Us Craig Mazin si è espresso in merito.

Parlando con Variety, Mazin ha dichiarato che la situazione è certamente una sfida, ma si aspetta che gli interpreti non binari ottengano presto il riconoscimento che meritano.

"Parlo di tutto con Bella, quindi ovviamente abbiamo parlato anche di questo aspetto", ha detto Mazin. "È una sfida davvero interessante. Da un lato, la conversazione sul gender si è trasformata radicalmente e in modo molto progressista e positivo. Dall'altro lato, dobbiamo praticamente assicurarci che, allontanandoci dalle categorie di genere, non si trascurino le persone e sappiamo che in categorie non di genere come la regia e la scrittura, le donne sono state storicamente poco incluse. Non conosco la risposta, ma mi aspetto che gli interpreti non-binari vengano presto riconosciuti nel modo rispettoso e appropriato che meritano".

Al momento, The Last of Us 2 dovrebbe subire dei ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori che impedisce di mettere mano agli script.

La discriminazione di genere nelle categorie dei premi è un problema che sta diventando sempre più diffuso e che vede persino alcuni talenti escludersi dal processo di selezione. La star di Yellowjackets Liv Hewson, che interpreta Van Palmer nella serie di successo di Showtime, ha spiegato in precedenza di essersi ritirata dagli Emmy a causa del protrarsi delle categorie di genere. La Hewson è non binaria e usa i pronomi "they/them".