The Last of Us, gli autori su Bill e Frank: 'Abbiamo pianto così tanto che faceva male'

Nel corso di una lunga intervista concessa a Deadline, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno discusso ampiamente dell'Episodio 3 di The Last of Us, che i fan stanno già descrivendo come il più commovente della stagione finora. Al centro dell'episodio ci sono i personaggi di Bill e Frank, e gli autori hanno discusso anche del loro casting per lo show.

Parlando di come siano arrivati a scegliere Nick Offerman e Murray Bartlett per i personaggi di Bill e Frank, centrali nell'episodio Long Long Time, i due autori della serie HBO hanno rivelato quanto segue:

Druckmann ha dichiarato: "Murray è stato così gentile da fare un'audizione per noi, e quell'aggiunta ci ha commosso fino alle lacrime. È stato così bello. Cercavamo un personaggio molto specifico, che avesse passione per la vita e che fosse un bell'uomo che facesse sentire Bill molto insicuro, con Murray lo avesse in pugno. [E Murray ne era in grado.] Per Bill, l'idea di Craig è stata quella di rivolgersi a Nick Offerman. L'idea mi ha entusiasmato per l'interpretazione di Nick in Devs; mi sembrava che fosse la cosa migliore in quella serie. Ogni volta che era sullo schermo, rubava la scena ed era così affascinante in un ruolo serio. E poi immaginare che facesse qualcosa di diverso da quello che gli abbiamo visto fare di solito è stato davvero eccitante".

Quindi Mazin ha aggiunto: "L'unica correzione che aggiungo è che vorrei prendermi il merito di Nick Offerman, ma è stata Carolyn Strauss a darmi l'idea. Quindi Carolyn, la nostra partner in crime e produttrice esecutiva dello show, è stata quella che ha detto: "E il nostro amico Nick?".

Parlando del momento cruciale dell'episodio, Mazin non ha potuto negare di essere arrivato a piangere fino a stare male per quanto succede nello show:

"Beh, ci sentivamo sicuri con la sceneggiatura, ci sentivamo sicuri con il cast e ci sentivamo sicuri con il regista. Ma in passato mi ero già trovato bene con le sceneggiature, il cast e i registi, e poi a volte il soufflé non lievitava. E con questo, essendo presente ogni giorno e vedendo l'episodio prendere forma, mi sentivo abbastanza tranquillo. Ma solo quando ho visto il montaggio del regista ho capito. Peter Hoar ha fatto il suo director's cut con il nostro montatore, Tim Good, che era piuttosto lungo. Quando me l'hanno mandato, credo che fosse di quasi due ore o qualcosa del genere. Allora ho pensato: 'Oh, probabilmente non va bene'. Mi sono seduto e ho pensato: 'Ok, guarderò la versione di due ore di questo episodio'. E ho pianto così tanto che a un certo punto ho detto ad alta voce: 'Ahi'. Voglio dire, mi ha fatto male. Ho pianto così tanto che mi ha fatto male. E ho pensato: 'Beh, se questi ragazzi possono fare questo a me e io ho scritto questa fottuta cosa, allora penso che potrebbe funzionare abbastanza bene su altre persone'".

Mazin ha proseguito: "Ora, abbiamo lavorato molto duramente, ma sapevamo che non potevamo mettere una versione di due ore di questa cosa, ma la HBO è stata così gentile di approvarci una versione che fosse leggermente più lunga del normale".

Ricordiamo che The Last of Us è stato rinnovato per una seconda stagione.