The Last of Us, gli autori elogiano Ashley Johnson: 'Performance incredibilmente poetica'

L'epico finale di stagione di The Last of Us era atteso non solo per assistere alla drammatica conclusione dello show HBO ma anche per l'atteso debutto di Ashley Johnson, storica doppiatrice di Ellie nel videogame Playstation, nei panni di Anna, la madre della Ellie interpretata da Bella Ramsey. Gli autori della serie hanno elogiato la sua prova.

Il finale di The Last of Us ha permesso agli spettatori di vedere per la prima volta Anna, la madre di Ellie. I co-creatori Neil Druckmann e Craig Mazin hanno parlato del viaggio compiuto dal personaggio, passato dall'essere un riferimento fuori campo nel videogioco ad avere un arco narrativo completo in live-action nell'adattamento della HBO.

"Quando stavamo concludendo il gioco, c'era la possibilità di realizzare altre opere d'arte e di narrazione per la sua promozione. Abbiamo realizzato un fumetto intitolato American Dream e lì abbiamo sviluppato Riley, che poi è diventato il capitolo aggiuntivo intitolato Left Behind. E poi c'è stata l'opportunità di realizzare un cortometraggio animato", ha dichiarato Druckmann. "Ho scritto una breve storia sulla madre di Ellie e su come avesse dato alla luce Ellie, è stata morsa nello stesso momento, non era sicura di essere stata infettata durante il parto ed è diventato questo piccolo dramma del personaggio che mi sembrava parlasse degli stessi temi dell'amore dei genitori o dei figli e di quanto si è disposti a fare anche quando si è in punto di morte".

Druckmann ha spiegato che l'accordo per il cortometraggio animato alla fine è saltato e che se ne è dimenticato fino a quando lui e Craig Mazin hanno iniziato a pianificare l'adattamento per la HBO.

"Abbiamo iniziato a incontrarci per parlare della serie e lui mi chiedeva: 'Cosa c'è che non abbiamo visto' o 'Qual è la storia di Ellie?' E io gli ho raccontato tutte queste cose, come 'Oh, giusto, c'è un'altra storia sulla madre di Ellie'. Gliel'ho raccontata e lui mi ha detto: "Oh mio Dio, questa storia deve essere inserita nello show". E poi ci siamo detti: 'Ok, ma come si inserisce? Dove avrebbe senso inserirla?', ha spiegato.

Mazin ha aggiunto che Ashley Johnson "in pratica è come se stesse facendo nascere se stessa" durante la scena. Druckmann ha voluto precisare: "In questo modo ha metaforicamente dato vita a quel personaggio e farlo letteralmente in questa scena è stato incredibilmente poetico e bello, nonostante la tristezza della scena stessa".

"Creare una connessione genetica tra la sua interpretazione di Ellie e la storia delle origini di Bella come Ellie è stato profondo. Credo che tutti abbiano provato qualcosa di emozionante", ha spiegato Mazin. "Neil ha questi rapporti molto profondi con le persone che hanno interpretato queste parti, sia che si tratti di Troy [Baker] o di Ashley o di Jeffrey Pierce o di Merle Dandridge, si sentono queste cose e quei rapporti si sono trasferiti nello show e mi hanno dato lo spazio per creare dei rapporti anche con loro, si sente come se ci fosse una famiglia e la famiglia si è allargata e non è sempre così in questo lavoro. Non è così. Onestamente è stata una cosa bellissima e sono molto orgoglioso di quello che Ashley ha fatto in quell'episodio".