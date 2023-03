The Last of Us, gli autori rivelano: 'Ecco perché la madre di Ellie appare solo alla fine'

Nei consueti commenti agli episodi, Neil Druckmann e Craig Mazin, co-autori di The Last of Us per la HBO, hanno spiegato il motivo per cui sostanzialmente il personaggio di Anna, la madre di Ellie che nello show è interpretata da Ashley Johnson, appare solo nell'ultimo episodio della serie e mai prima. E c'è un motivo ben preciso per cui avviene.

All'inizio dell'episodio 9, "Cerca la Luce", la lunga sequenza iniziale funge da prologo in cui vediamo il personaggio di Anna in fuga dagli infetti che dà alla luce una figlia, che chiamerà Ellie. Stiamo assistendo alla nascita di quel personaggio che ci ha accompagnato per gli otto episodi precedenti e proprio per questo era fondamentale scoprire le sue origini solo arrivati a questo punto.

"Perché così fa più male", ha spiegato Mazin. Druckmann ha aggiunto che non è mai stato in discussione il fatto che il prologo dell'episodio dovesse essere la storia di Ellie, con Mazin che ha confermato che è stato il piano fin dall'inizio. Scoprite quindi cosa ne pensano gli autori dell'interpretazione di Ashley Johnson.

"Doveva essere così. Dall'inizio. Perché avevamo bisogno di tempo per conoscere Ellie e ci identifichiamo con Joel fin dall'inizio. Joel è chiaramente il... si sente il personaggio principale, il protagonista", ha detto Mazin. "Lo vediamo prima di tutto questo con sua figlia. E poi spunta questa bambina. Deve portarla da qualche parte. La scopriamo attraverso di lui. Ed è stato importante, credo, non creare un cortocircuito mostrandoci cose di lei che lui non sapeva e dandole un contesto non necessario. È meglio vederla diventare chi è con lui e lasciare che quella relazione sia una cosa a sé stante e poi, quando nessuno se lo aspetta, scagliare questo pesante gancio destro".

Mazin continuato: "Questo ci permette di fare due cose. In primo luogo, contestualizza Ellie in un momento in cui siamo più preoccupati per lei, perché alla fine dell'episodio precedente aveva appena ucciso un uomo nel modo più brutale possibile ed era chiaramente traumatizzata dalla questa esperienza. E l'altra cosa che fa è collegare la sua nascita alla scelta che Joel deve fare alla fine di questo episodio. Marlene è lì.

"Quindi, ora capiamo che, già nel primo episodio, Marlene aveva detto: 'Ti ho messo lì' e Ellie le rispondeva, 'Sei mia madre o qualcosa del genere?'. Era una battuta. Ma qui abbiamo risposto alla domanda su chi fosse sua madre. E in un certo senso Marlene era sua madre, perché praticamente due ore dopo la sua nascita, Marlene diventa la donna che si prende cura di lei. E questo si riflette anche sulla natura della sua immunità. Così, quando arriviamo alla fine, Marlene dice che era presente quando è nata, e tralascia il fatto che è stata lei a uccidere sua madre. Tutto ha senso qui, alla fine, e non sarebbe stato possibile in un punto diverso della stagione".