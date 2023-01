The Last of Us, gli autori sulle spore: 'Non le abbiamo eliminate dal nostro show'

In un dialogo tra Ellie, Joel e Tess presente nel secondo episodio di The Last of Us si è fatto un riferimento esplicito alle spore presenti nell'aria che scatenerebbero il contagio, anche se questa circostanza è stata subito smentita dai diretti interessati. Sapevamo già che il realismo dello show non avrebbe consentito la presenza delle spore.

"Quindi non ci sono Super-Infetti che ti esplodono addosso spore fungine?", ha chiesto Ellie (Bella Ramsey) nella puntata di domenica scorsa di The Last of Us. "O quelli con la testa aperta che vedono al buio come i pipistrelli?". L'accenno alle spore non è stato solo un riferimento al videogioco PlayStation, dove le maschere sono necessarie ai sopravvissuti per evitare di respirare le spore infettive di cordyceps, ma potrebbe alludere a ciò che vedremo nei prossimi episodi.

Gli showrunner e co-creatori della serie Craig Mazin e Neil Druckmann lo hanno confermato in un'intervista a Entertainment Weekly, accennando a un'altra modalità di trasmissione della CBI oltre ai morsi degli infetti.

"Parte del problema delle spore è che le si incontra spesso nel gioco, anche se non così tanto come si pensa, e se ci fossero così tante spore e fossero trasportate dall'aria, l'infezione sarebbe ancora più veloce", ha dichiarato Mazin. "È difficile immaginare come qualcuno possa sfuggire all'infezione, e probabilmente le persone indosserebbero sempre delle maschere. Nel gioco, nel momento in cui si esce da uno spazio di spore, si dice: 'Whoa, whoa, whoa! Allontanati di un chilometro".

Mentre l'episodio 2 ha svelato più dettagli su come si diffonde l'infezione da cordyceps, concentrandosi sui morsi degli infetti, Mazin ha continuato: "Non credo necessariamente che abbiamo eliminato le spore dall'universo del nostro show. È solo che non ci siamo ancora arrivati. È possibile che tornino. Potremmo avere un piano, questo è il punto".

Druckmann, che ha co-creato e diretto il videogioco, ha notato che le spore di The Last of Us "non erano all'altezza del realismo dello show".

"Abbiamo avuto alcune conversazioni di recente", ha detto Druckmann. "Mi sono chiesto: 'C'è un modo per farlo?' Se un numero sufficiente di persone si presenta il primo giorno, potremmo mostrare le spore".

The Last of Us ha incrementato il numero di spettatori del 22% dopo la messa in onda del secondo episodio, segno che lo show è sempre più apprezzato a ogni episodio. Di recente, gli autori hanno svelato un retroscena su Tess in The Last of Us.

Il terzo episodio dello show andrà in onda il 29 gennaio su HBO e il 30 gennaio sarà disponibile su Sky e in streaming su Now nella versione sottotitolata in italiano.