The Last of Us batte House of the Dragon: la premiere è la puntata più vista in streaming

Il successo di The Last of Us è davvero di quelli senza precedenti. Dopo essere diventata rapidamente una delle serie più viste di sempre su HBO, al pari di show sensazionali come Game of Thrones o I Soprano, la serie tratta dal popolare videogame Playstation ha recentemente battuto House of the Dragon sui numeri che riguardano lo streaming.

Il primo episodio di The Last of Us della HBO ha ufficialmente superato il debutto di House of the Dragon nei dati di streaming forniti dalla prestigiosa Nielsen. The Last of Us ha raggiunto la posizione numero 6 della classifica Nielsen dello streaming nella settimana dal 16 al 22 gennaio, la prima settimana completa disponibile dopo il debutto della serie, con 837 milioni di minuti visti. Nello stesso intervallo di tempo, la prima puntata di House of the Dragon aveva totalizzato "solo" 741 milioni di minuti di visione.

Secondo HBO, la serie di Craig Mazin e Neil Drauckmann ha registrato un'audience costantemente elevata per ogni episodio sin dall'uscita della serie, con i primi due episodi che hanno registrato una media di circa 21,3 milioni di spettatori su tutte le piattaforme. Questi numeri di streaming includono solo coloro che si sintonizzano su The Last of Us su HBO Max, e non gli spettatori della TV via cavo durante la messa in onda tradizionale.

La serie è l'unico programma di HBO Max a entrare nella top 10 della classifica Nielsen dello streaming in quell'intervallo di date, mentre il resto dell'elenco è dominato dai prodotti di Netflix. Gli altri due show non-Netflix sono Jack Ryan e Hunters di Prime Video, e la serie de Il Mistero dei Templari di Disney+.

Sia The Last of Us che House of the Dragon sono stati grandi successi per HBO. The Last of Us è cresciuta in termini di spettatori di episodio in episodio, mentre House of the Dragon ha iniziato a registrare un calo dopo il secondo episodio, per poi riprendersi. Sebbene il prequel di Game of Thrones abbia ancora i numeri più alti di spettatori in totale, The Last of Us sembra trovare la sua base più solida attraverso i servizi di streaming piuttosto che in diretta televisiva, come indicano le statistiche Nielsen.

Nel frattempo, date un'occhiata al trailer dell'episodio 6 di The Last of Us, in arrivo su HBO e HBO Max domenica sera.