The Last of Us ha battuto il numero di spettatori totali di House of the Dragon!

Fin dall'episodio di debutto, The Last of Us ha continuato ad ampliare la propria platea di telespettatori lungo tutti e nove gli episodi della sua prima stagione e anche quest'ultimo non è stato da meno. Gli spettatori che si sono sintonizzati su HBO durante il finale di stagione sono aumentati, nonostante la concorrenza della notte degli Oscar.

Il finale della prima stagione di The Last of Us, intitolato "Cerca la Luce", è stato visto da una media di 8,2 milioni di spettatori su tutte le piattaforme HBO domenica sera, secondo i dati riportati dall'Hollywood Reporter. Si tratta di un altro aumento rispetto agli 8,1 milioni di telespettatori dell'episodio 8, che aveva fatto registrare il record della serie. Secondo HBO, le prime sei puntate della stagione 1 di The Last of Us hanno registrato una media di 30,4 milioni di spettatori per episodio, superando quella di 29 milioni di spettatori per episodio fatta registrare da House of the Dragon.

I dati ottenuti dal finale di stagione sono particolarmente impressionanti se si considera che è andato a scontrarsi con la notte degli Oscar sulla ABC. In più occasioni, il dramma post-apocalittico della HBO non è stato rallentato da questa stagione dei premi e ha dimostrato non solo di saper reggere la concorrenza ma di superarla a ogni occasione: l'episodio 4 si era infatti scontrato con i Grammy Awards sulla CBS e aveva stabilito un precedente record di audience della serie con 7,5 milioni di spettatori. In generale, questa prima stagione di The Last of Us ha registrato una crescita di pubblico del 75%.

Da quando la prima puntata di The Last of Us aveva ottenuto un risultato di poco inferiore a quella di House of the Dragon in termini di spettatori, le due serie sono state costantemente paragonate per la loro superba qualità e per l'enorme capacità di raggiungere audience. Ora che la serie di Craig Mazin e Neil Druckmann ha superato House of the Dragon, il numero di spettatori ottenuto The Last of Us è il migliore di qualsiasi serie HBO dopo quello della Stagione 8 di Game of Thrones, che aveva una media di 44 milioni di spettatori per episodio.

Chissà se le stagioni di The Last of Us 2 riusciranno a superare anche il record di Game of Thrones... A proposito, pare che in The Last of Us 2 ci saranno più infetti di quelli visti in questi primi nove episodi.