The Last of Us, Bella Ramsey anticipa il controverso finale della serie

Gli ultimi episodi della serie HBO The Last of Us (When We Are in Need e Look for the Light) sono sempre più vicini - andranno in onda rispettivamente il 5 marzo e il 12 marzo 2023. In una recente intervista Bella Ramsey, interprete della giovane Ellie, ha anticipato qualche interessante dettaglio sul finale della prima stagione.

Innanzitutto, ha tenuto a precisare quanto le riprese siano state faticose. "È stato... estenuante" ha dichiarato, "ma nonostante ciò rimangono alcuni dei miei giorni preferiti sul set. Sembra masochistico a dirlo, ma le scene che amo di più sono quelle che mi travolgono emotivamente, in un certo senso". Infine, parla dell'argomento più delicato: "Il finale dividerà gli spettatori in modo davvero, davvero intenso". Non è la prima volta che l'attrice commenta il suo ruolo nella serie TV: in un'altra occasione, Bella Ramsey di The Last of Us ha spiegato la reazione di Ellie quando viene infettata.

Altrettanto entusiasmo si denota nelle parole di Craig Mazin, creatore della serie insieme a Neil Druckmann: "È un caso chiuso: [The Last of Us] è la più grande storia che sia mai stata raccontata nei videogiochi. [Joel ed Ellie] non hanno mai sparato raggi laser dai loro occhi. Erano persone comuni. E riscontrare una dinamica del genere nei videogiochi è estremamente raro. Aver intrapreso questa strada in modo così deciso ti fa sentire davvero... No, non ho mai provato un'esperienza del genere nei videogame, e continuo a giocarli dal lotnano 1977".

Non ci resta che attendere il prossimo episodio e osservare lo sviluppo dei due protagonisti nel mondo invaso dalla pandemia. Nel frattempo, ecco la recensione dell'episodio 7 di The Last of Us.