The Last of Us, Bella Ramsey avverte: 'L'episodio finale dividerà gli spettatori'

Questo week-end su Sky non ci sarà solo la cerimonia di premiazione degli Oscar 2023, ma sempre nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo andrà in onda anche il gran finale di The Last of Us, con il nono e ultimo episodio della prima stagione in versione originale sottotitolata.

In un'intervista con British Vogue, la giovane attrice co-protagonista della serie, Bella Ramsey, interprete di Ellie, ha anticipato che la puntata finale rischia di dividere i fan: "Dividerà le persone in maniera massiccia, direi", ha spiegato l'ex star di Game of Thrones. L'attrice ha anche avuto modo di commentare l'episodio precedente, l'ottavo, nel corso del quale Ellie è stata costretta ad affrontare da sola il minaccioso capo di un insediamento di cannibali, David, e ha spiegato che girare la penultima puntata è stato estenuante ma anche molto divertente: "È stato... estenuante, ma quelli sono stati alcuni dei miei giorni preferiti sul set", ha detto la star. "A costo di sembrare masochista, ma sono le scene che mi spezzano quelle che poi amo di più, in un certo senso."

Ricordiamo che l'appuntamento con il gran finale di The Last of Us è atteso per lunedì 13 alle 03.00 del mattino, quando su Sky e in streaming su NOW sarà reso disponibile l'ultimo episodio della prima stagione in versione originale con sottotitoli in italiano. La puntata sarà poi replicata come al solito sempre lunedì 13 alle 21:00.

Per altri contenuti guardate la prima foto di The Last of Us di Ashley Johnson, interprete di Ellie nei videogiochi originali che torna nella serie per interpretare Anna, la mamma di Ellie.