The Last of Us, Bella Ramsey sul suo casting: 'Capisco le preoccupazioni dei fan'

Dopo la proiezione del nuovo trailer di The Last of Us, mentre si trovava al panel della CCXP 2022 in Brasile, Bella Ramsey ha potuto dire la sua sulle polemiche mosse dai fan della prima ora del videogame dopo la notizia del suo casting nei panni di Ellie. L'attrice capisce la preoccupazione di questi ultimi, con la serie che arriverà a gennaio.

Sebbene Neil Druckmann, il creatore del gioco, sia il produttore esecutivo della serie, una parte dei fan ha messo in dubbio che la serie sia un adattamento fedele del pluripremiato videogame originale per PlayStation 3. Alcuni hanno criticato le scelte di casting di The Last of Us, definendole scadenti rispetto al materiale di partenza. La stessa Ramsey è stata additata da molti di questi critici. Tuttavia, l'attrice ha rassicurato i fan che la serie supererà le loro aspettative.

"È un'esperienza immersiva giocare a un gioco e passare così tanto tempo con questi personaggi, essendo loro stessi e interagendo con loro. Capisco l'attaccamento che le persone hanno nei confronti di questi personaggi e l'elemento di protezione che subentra. Comprendiamo perfettamente le preoccupazioni delle persone. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Non sono preoccupata, sarà divertente e se la gente odierà la serie odierà la serie".

I 10 episodi di The Last of Us ovviamente prenderanno spunto dal pluripremiato videogioco che, nel legame tra Joel Miller (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) vede il suo centro irradiatore. Il sopravvissuto e l'immune quattordicenne sono entrati nei cuori dei milioni di fan che, attraverso i videogiochi, hanno imparato a conoscere questi personaggi e la loro storia.

La Serie TV di The Last of Us verrà trasmessa in Italia a partire dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming solo sulla piattaforma NOW, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera. Qualora ve la foste persa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra analisi del primo trailer di The Last of Us.