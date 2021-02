The Last of Us, Bella Ramsey come Ellie: sa suonare la chitarra, guardatela!

La scorsa settimana sono stati annunciati gli attori che interpreteranno Joel e Ellie nella serie tv di The Last of Us targata HBO: Pedro Pascal e Bella Ramsey. Tuttavia, qualcuno pare non essere rimasto troppo soddisfatto della scelta, ma forse questo video potrebbe farli ricredere.

Nonostante il pieno supporto di Neil Druckmann e Troy Baker, rispettivamente il co-presidente di Naughty Dog e autore del celebre del gioco (nonché produttore della serie di HBO) e il doppiatore originale di Joel, sono stati infatti in molti ad esprimere i propri dubbi sulle scelte di casting per i protagonisti dell'adattamento di The Last of Us.

Il sentimento generale tra chi non ha gradito la decisione è infatti quello secondo cui la produzione non avrebbe scelto gli attori più somiglianti e azzeccati a disposizione (tra i fancast più gettonati avevamo Nikolaj Coster-Waldau, Karl Urban, Millie Bobby Brown e Kaitlyn Dever), preferendo loro uno degli attori più popolari del momento (per approfondire: Pedro Pascal: i 5 migliori ruoli in tv) e un'attrice di cui, invece, abbiamo potuto ammirare le doti recitative in ancora (relativamente) pochi progetti (a questo proposito vi rimandiamo al pezzo Bella Ramsey: chi è la giovane che sarà Ellie in The Last of Us).

E se siete tra questi, sappiate che c'è un video che sta circolando nelle ultime ore sul web che potrebbe aiutarvi magari non a cambiare del tutto idea, ma a fornirvi delle ulteriori basi su cui fondare la vostra opinione. Nel filmato che trovate anche in calce alla notizia, trovate infatti Bella Ramsey che canta e suona la chitarra, proprio come abbiamo visto a Ellie nel gioco.

Chitarra o meno, però, forse anche voi sarete d'accordo con noi nel dire che, finche The Last of Us non arriverà in tv, sarà difficile poter giudicare.