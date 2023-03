The Last of Us, Bella Ramsey condivide nuove immagini dell'episodio 7

Bella Ramsey, interprete di Ellie nel fortunato adattamento HBO di The Last of Us, ha appena condiviso in un post su Twitter alcuni scatti del "dietro le quinte" del settimo episodio della serie, "Left Behind" (traducibile in "Dimenticato", "Lasciato indietro").

Le foto sono quattro, e, pur nella loro semplicità, esprimono al meglio la personalità esuberante di Ellie e della relativa interprete. La prima mostra la ragazza rivolgere uno sguardo spaventoso allo specchio, la seconda un frame confuso di una persona che sale sulle spalle dell'altra, la terza l'iconica giostra nel nuovo episodio e la quarta, infine, Ramsey in compagnia di Storm Reid, che nella serie è il neo-membro delle Luci Riley Abel (co-protagonista della puntata e migliore amica di Ellie). E i progetti dell'attrice di Atlanta non finiscono qui: Storm Reid sarà la protagonista di The Nun 2!

Nel nuovo capitolo della serie, Ellie viene portata da Riley in un centro commerciale semi-abbandonato, dove le due, sfruttando la corrente elettrica, giocano ai cabinati, scattano delle foto e salgono su una giostra, rafforzando il loro legame. Quest'ultimo è molto forte, ma alcuni inconvenienti gettano freddezza nel rapporto: basti pensare ai contatti che Riley ha con le Luci, o con la crescente approvazione dell'operato FEDRA da parte di Ellie. Di certo, un arco narrativo così intimo ci ha permesso di approfondire la psicologia della compagna di viaggio di Joel e alcuni dettagli sul suo passato, fino a rispondere a un interrogativo che molti spettatori avevano fin dal primo episodio...

A voi è piaciuto "Left Behind"? Non tutti l'hanno apprezzato: purtroppo, anche l'episodio 7 di The Last of Us è stato vittima del review bombing...