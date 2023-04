The Last Of Us: Bella Ramsey e la Ellie del videogame insieme in questa magnifica fan-art

Dopo il successo ottenuto dall'adattamento HBO di The Last of Us, la serie continua a riscuotere consenso nelle varie discussioni che ancora continuano online e sui social. Mentre ormai ci si sta concentrando sull'inizio delle riprese di The Last of Us 2, non accennano a diminuire gli omaggi allo show: guardate la nuova fan art con le due Ellie.

L'artista ROY THE ART ha pubblicato una fan art di The Last of Us in cui la versione live-action di Ellie, interpretata da Bella Ramsey, si trova faccia a faccia con la versione del videogioco tratta da The Last of Us Part II.

Vista la fedeltà della prima stagione di The Last of Us alla storia del gioco, la seconda stagione dovrebbe vedere Ellie con un look simile alla sua controparte videoludica. Questo significherà anche la comparsa di un tatuaggio a forma di falena sul suo braccio e il vederla spesso in azione con arco e freccia. Per il momento, sembra che la stagione 2 di The Last of Us rimarrà fedele ai giochi, il che significa che Ellie avrà un ruolo più centrale in futuro. La prima stagione ha visto un notevole sviluppo del personaggio, compreso un intero episodio che adatta quanto avviene nell'espansione The Last of Us: Left Behind, la storia di Ellie prima che incontrasse Joel.

Come avvenuto per la prima stagione, anche The Last of Us 2 si prenderà delle libertà creative e questo potrebbe voler dire che anche lo sviluppo del personaggio di Joel, che nel videogame The Last of Us Part II non è più centrale, potrebbe subire dei cambiamenti, dato il successo raggiunto dalla sua star nella serie HBO, Pedro Pascal.

La seconda stagione di The Last of Us introdurrà inoltre anche altri personaggi, tra cui la villain Abby, di cui ancora deve essere annunciata l'interprete. Tra le varie preferenze citate dai fan ci sarebbe anche l'attrice Emma D'Arcy, che ha raggiunto la notorietà grazie alla sua eccezionale prova nella prima stagione di House of the Dragon.

Stando a quanto dichiarato dagli attori, le riprese della seconda stagione di The Last of Us dovrebbero partire entro il 2023.