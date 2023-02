The Last of Us, Bella Ramsey sul quinto episodio: 'Fiera del mio occhio nero'

La fisicità è spesso un elemento decisamente importante nella carriera di un attore, soprattutto quando si sceglie di prender parte a progetti dallo spiccato indirizzo action: Bella Ramsey, ad esempio, sapeva a cosa andava incontro accettando il ruolo di Ellie in The Last of Us, e non sembra essersi pentita della sua scelta.

Mentre un'intelligenza artificiale immagina The Last of Us come una sitcom anni '80, l'ex-star di Game of Thrones ci racconta infatti di non essersi risparmiata durante la sequenza finale del quinto episodio dello show HBO, che come sappiamo vede Joel ed Ellie trovarsi in una situazione che definire caotica sarebbe un eufemismo.

"È stato incredibilmente stressante ma in un modo che a me è sembrato fantastico. Mi sono fatta così tanti lividi, a un certo punto mi sono fatta un vero occhio nero. [...] Senza volerlo questo povero ragazzo mi ha colpito in un occhio. Ma ne sono davvero fiera, ho passato dei momenti bellissimi" sono state le parole di Ramsey.

Che dire, se non che la nostra sembra aver davvero interiorizzato lo spirito combattivo della sua Lyanna Mormont! E voi, che giudizio avete sulla prova di Bella Ramsey nei panni di Ellie? Diteci la vostra nei commenti! Sempre a proposito del quinto episodio, una star di The Last of Us ha definito i bloater delle icone sexy.