The Last of Us, Bella Ramsey fan di Batman: 'Voglio interpretare una villain'

Dopo lo straordinario successo di The Last of Us, per Bella Ramsey si prospettano diverse nuove possibilità lavorative adatte al suo nuovo status hollywoodiano. In una recente intervista l’attrice ha espresso il suo desiderio di poter lavorare in un progetto DC, dicendosi interessata ad interpretare la storica nemesi del Cavaliere Oscuro.

Dopo aver parlato delle idee di Bella Ramsey per The Last of Us 2, torniamo ad occuparci dell’attrice di Notthingham per riportare le sue parole a proposito delle tante possibilità che si sono aperte riguardo la sua carriera nel mondo dell’intrattenimento.

La protagonista dell’adattamento del videogioco Naughty Dog si è detta una grande fan di Batman e ha rivelato che sarebbe felice di interpretare un cattivo in una prossima avventura lavorativa: “Non ho ancora interpretato un villain. Quindi voglio essere un cattivo. Ma un cattivo davvero interessante, intricato e complesso”.

Quindi, a precisa domanda sul fatto che quel cattivo potesse essere il Joker ha risposto: “Si, in effetti ci stavo pensando anche io. Il Joker, qualcuno di veramente interessante come lui”.

Durante l’intervista l’attrice ha anche spiegato come sia soddisfatta del suo percorso fino a questo momento e come decisione di mantenere un profilo basso l’abbia aiutata in un ambiente tanto complesso: “Penso che il mio percorso nell’industria si sia svolto in un modo che mi ha resa davvero soddisfatta. Penso, ad esempio, che abbiamo scelto la strada giusta quando è iniziato a uscire Game of Thrones, decidendo di non fare assolutamente nulla, di non rilasciare interviste e di non dare informazioni personali, perché la cosa era così terrificante”.

In attesa di capire come si evolverà la carriera della Ramsey, sicuri del fatto che la sua popolarità continuerà ad aumentare, vi lasciamo alle ultime novità sulle riprese di The Last of Us 2.