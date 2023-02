The Last of Us, Bella Ramsey: 'Ho indossato un chest binder per il 90% delle riprese'

Se ben vi ricordate, in un'intervista con il New York Times dello scorso gennaio la star di The Last of Us Bella Ramsey ha parlato della sua identità di genere, dichiarandosi non binaria. Recentemente, la giovane attrice è tornata sull'argomento, rivelando di aver indossato per parecchio tempo sul set un binder per ridurre il seno.

"Ho indossato un chest binder per il 90% del tempo durante le produzione dello show", ha rivelato Ramsey a GQ UK. "Il che probabilmente non è salutare, del tipo 'per favore legalo in modo sicuro'".

"Questo è ciò che mi infastidisce più dei pronomi: essere chiamata una 'giovane donna' o una 'giovane donna potente', una 'signorina', ma io non lo sono", ha continuato. “In 'Catherine Called Birdy' indossavo un vestito. "In 'La giovane Elizabeth" indossavo un corsetto. E mi sono sentita super potente. Interpretare questi personaggi più femminili è una grande opportunità per me, per poter essere qualcosa di così opposto a quello che sono, ed è davvero divertente".

L'attrice ha poi rivelato di aver legato sin da subito sul set di The Last of Us con il co-protagonista Pedro Pascal, che ha una sorella transgender. Pascal è stato "di grande supporto" e ha spesso discusso di tematiche legate alla sessualità con l'interprete di Ellie. "E non erano sempre discorsi seri: potevano anche essere divertenti e scherzosi", ha continuato Ramsey. "Siamo stati molto onesti e aperti l'uno con l'altro".

