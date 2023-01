The Last of Us, Bella Ramsey sulla sua identità di genere: 'Sono non binaria'

Dopo aver affrontato le polemiche legate al suo casting, la star di The Last of Us Bella Ramsey ha recentemente parlato della sua identità di genere in una nuova intervista con il New York Times.

L'attrice, che si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua interpretazione della giovane Lyanna Mormont in Game of Thrones tra il 2016 e il 2019, prossimamente vestirà i panni di Ellie nella serie televisiva di HBO basata sul famoso videogioco PlayStation.

"Immagino che il mio genere sia sempre stato molto fluido", ha raccontato. “Qualcuno potrebbe chiamarmi utilizzando 'lei' o 'lui' e io non ci penserei. Ma so che se qualcuno mi dovesse chiamare "lui", mi ecciterebbe un po".

Durante la compilazione di form e moduli, Ramsey seleziona sempre l'opzione "non binario" anziché "lui" o "lei". "Non binario" significa non identificarsi esclusivamente come maschio o femmina, o non identificarsi con alcun genere, secondo il National Center for Transgender Equality.

"Sono solo una persona", ha dichiarato l'attrice. "Essere di un genere preciso non è qualcosa che mi piace particolarmente, mentre per quanto riguarda i pronomi da usare non mi importa nulla."

Per salutarvi, vi ricordiamo che The Last of Us ha battuto un nuovo record su Rotten Tomatoes. In Italia la serie sarà disponibile su Sky e Now a partire dal prossimo 16 gennaio.